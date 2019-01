Smarttelefon og nettbrett blir like viktige verktøy som sveisetråd og rørtang

Alle de 1600 ansatte ved verftet har fått tildelt smarttelefoner. Tidlig neste år rulles de ut, appene som skal forbedre arbeidsflyten i hverdagen. Dette skal skje samtidig ved begge Kværners verft, på Stord og i Verdal.

Før hvert skift skal formannen kunne beskrive i detalj hver enkelt operatørs arbeidsoppgaver og gjøre beskrivelsen tilgjengelig via en app på smarttelefonen. Oppdaterte arbeidstegninger skal alltid være tilgjengelig via skjermen på telefonen eller på nettbrett. All jobbrelatert kommunikasjon mellom kolleger, mellom operatører og ledere skal kunne skje via meldingssystemer eller direkte gjennom videosamtaler i applikasjonen Skype for business.

– For hele spekteret av ansatte skal smarttelefonene bli et av de mest sentrale verktøyene i en ny og mer digital hverdag, sier Kværner-konsernets it-direktør Frode Strand.

– De fleste av våre ansatte er vant til bruk av chat og digital kommunikasjon via smarttelefonen hjemme og i privatlivet ellers. Nå ber vi dem ta denne kunnskapen med på jobben, sier Strand som peker på at dette vil endre måten de ansatte kommuniserer på og vil gjøre noe med effektiviteten.

– Hver enkelt må ta mer ansvar og det kan bli enda mer spennende å være fagarbeider. Alt vi holder på med blir mer gjennomsiktig, sier it-direktøren.

Pilotbruker

Vidar Johnny Olsen er tilrettelegger ved verftet på Stord og med i pilotprosjektet hvor ny digital teknologi har vært til utprøving i snart halvannet år. Under byggingen av den store boligplattformen, som gjøres klar før installasjon på Johan Sverdrup-feltet til våren, benyttet Olsen seg av nettbrett.

Via nettbrettet har han alltid tilgang til tegninger og 3D-modeller, og kan raskt søke opp detaljbilder av det aktuelle området på plattformen som skal inspiseres. Med nettbrettet kan han klikke seg inn på deler og komponenter i tegningene og få opp fakta, ulike data og detaljinformasjon.

– Dermed får jeg godt grunnlag til å sende forespørsler til ingeniørene og få oppklaring ganske umiddelbart. Jeg får som oftest bedre svar når spørsmålet er nøyaktig, sier Olsen, som før nettbrettet ble tatt i bruk måtte ta med seg en stor perm med papirtegninger og dokumenter ut i all slags vær.

Kværner AS Konsern med offshoreverft på Stord og i Verdal.

På Stord bygger de om Njord-plattformen og ferdigstiller boligplattformen til Johan Sverdrup. Begynner snart å bygge moduler til Johan Castberg.

1600 ansatte på Stord, pluss like mange innleide.

Kjell Inge Røkke er største eier, gjennom Aker ASA. Kværner AS hadde 6,3 milliarder kroner i driftsinntekter i 2017 og et resultat før skatt på 673 millioner kroner.

Da Olsen sammen med kunde nylig gjennomførte en inspeksjonsrunde på undersiden av Johan Sverdrup-plattformen, kunne de ved hjelp av nettbrettet ta bilde av punkter på byggverket hvor noe var uferdig, eller noe måtte endres eller utbedres. De kunne der og da bli enige om hva som måtte gjøres. Bildet med info og beskjeder kunne legges inn på rett sted i et felles digitalt system, hvor det enkelt kunne finnes igjen og bli gjenstand for utbedring.

– Dessuten blir det slutt med å gjøre arbeidsoppgaver flere ganger. Med umiddelbar tilgang til oppdaterte tegninger og modeller vil alle kunne se dersom arbeidsoperasjoner må utsettes på et sted hvor senere montering av tilleggsutstyr er lagt inn i modeller og tegninger. Det er store beløp å spare når man unngår å gjøre jobben flere ganger, sier Olsen.

Fysisk og digitalt

– Det er lett å la seg blende når ny teknologi blir presentert, sier Steinar Røgenes, som er konserndirektør på Stord og sjef for digitalisering i Kværner.

– Vi må innføre noe som forbedrer vår konkurranseevne, noe som fører til helt praktiske konsekvenser og fjerner unødvendig arbeid. Eller noe som fører til standardisering av prosesser og gjenbruk av prosesser vi har utformet tidligere. Digitalisering er neste steg i vårt forbedringsarbeid og er ikke mer mystisk eller vanskeligere enn det, sier Røgenes, som legger til at det gjelder å få ny informasjonsteknologi til å funke sammen med praktisk arbeid, med bygging og produksjon.

Kværners it-sjef Frode Strand peker på at bedrifter og bransjer som bank og telekom, hvor bruken av digitale verktøy er hovedfokus, var tidlig ute, som for eksempel med utvikling av nettbank.

– Industrien som produserer fysiske produkt i stål og betong, kommer nå etter. Vi bygger bro mellom det som er veldig fysisk og den tilsvarende digitale modellen, sier it-sjefen.

Med digitalisering i verftsindustrien vil kommunikasjonen med kunder bli forandret. Hos Kværner er visjonen å ha full kontroll til enhver tid med kontinuerlig oppdatering av framdrift og tilstand i byggeprosjektene. Hele prosessen ved verftet skal bli gjennomsiktig, og utveksling av informasjon med kundene kan skje via sky-teknologi.

– Vi slipper å lage omfattende månedsrapporter som kan være utdaterte før de er ferdige, sier Røgenes, som samtidig ser at nye utfordringer vil oppstå når alt blir synlig for alle.

– Enhver mindre forsinkelse, for eksempel på leveranse av utstyr, kan gi grunnlag for spørsmål og krav om oppklaring fra kunder. Det kan bli krevende dersom vi må drive brannslokking hele tiden. Her må vi sammen med kundene finne nye samarbeidsformer, sier konserndirektøren.

Spillmotor og animasjon

– Blir det færre ansatte på grunn av digitalisering?

– Ikke nødvendigvis. Noen jobber vil nok forsvinne, mens nye typer jobber kommer til, sier Røgenes, som alt kan vise til digitale nyansettelser: Simen Leth er nyutdannet fra tre-årig høyskole i Danmark, fra en linje for spill og animasjon. Leth fikk i høst sin første jobb. Ikke hos en spillutvikler, men i verftsindustrien, nærmere bestemt i avdelingen for fabrikasjon og metode hos Kværner på Stord.

Her er Leth med og utvikler noe som ligner på dataspill. Det er animasjonsfilmer som viser framdrift, gjennomføring og byggemetoder i nye prosjekter. Animasjonsfilmene brukes både internt overfor ansatte og til markedsføring.

Ved hjelp av spillkonsoll og spillmotor kan de to som utgjør gruppen for utvikling av animasjoner hos Kværner på Stord bevege seg rundt på skjermen i den digitale verftsverden de selv skaper. Fra venstre: Simen Leth og Thomas Gram. Foto: Thomas Førde

Tidligere kjøpte Kværner på Stord slike tjenester eksternt. Men for tre år siden valgte verftet å satse selv.

– Det er en stor fordel å ha folk midt i blant oss som kjenner bedriften og som snakker samme språk som ingeniørene, sier kommunikasjonssjef Odd Naustdal.

Inntil nylig var Thomas Gram alene om utvikling av spill-lignende animasjonsfilmer og 3D-modeller. Gram er sivilingeniør innen marin teknikk og i tillegg svært it-interessert. En spillmotor er tatt i bruk for å få et langt raskere og mer effektivt verktøy og et mer levende resultat.

Stillas og apper

Digitaliseringsprosessen hos Kværner har vært inndelt i 25 forskjellige underprosjekter. Et viktig delprosjekt har vært optimal stillasbygging. Prosjektleder Sigmund Hope forteller at man har forsøkt å utvikle algoritmer og 3D-modeller for optimale stillaser. Modellen fyller ut automatisk hva som er behovet, gir materiallister, byggetid, rivetid og personellbehov.

– Metodeingeniørene våre skal benytte dette verktøyet samtidig som bygningsfolkene skal få tilgang til resultatet, gjerne i 3D-modellen, sier Hope.

I sommer ble det gjennomført omfattende observasjoner og analyse av arbeiderne og arbeidsprosessene ved verftet for å vite mer om hva operatørene baler med i hverdagen.

– Vi trenger best mulig grunnlag for utforming av apper når jobbene skal komme rett i lomma til hver enkelt via smarttelefon, sier Hope, som legger til at appene må tilpasses brukeren, som er verftsoperatøren, under varierende arbeidsforhold.