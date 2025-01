Slik tidoblet de antall strømkunder

Da Marius Røed Sveipe tok over som toppsjef for veldrevne Gudbrandsdal Energi i 2019 hadde selskapet 12.000 kunder. Stort sett i og rundt Vinstra og Nord-Fron kommune, der de holder til.

Lite ambisiøst

Røed Sveipe synes imidlertid det var litt lite ambisiøst å bare være strømleverandør. Han utfordret dermed seg selv og den kompakte organisasjonen, som har tilhold rett over jernbanesporet fra Vinstra stasjon, på en real strategiprosess. Sammen leste ledergruppen boken «Good strategy – bad strategy» av Richard Rumelt.

Det gjorde susen. Resultatet kan oppsummeres med en tidobling av antallet strømkunder, fra 12.000 til godt over 120.000 og en påfølgende omsetningsvekst fra en halv til mer enn to milliarder kroner.

Selskapet har fått kunder over hele landet og kan trygt si å «punch above their weight», som det heter.

Bråkmaker

Suksessen kom ikke utelukkende som følge av smart markedsføring. Sjefen i Gudbrandsdal Energi er selv en Petter Smart, som liker å finne nye løsninger. Ikke minst er han opptatt av energisparing som et undervurdert tiltak for å få ned kostnadene både for private, næringsliv og offentlig virksomhet.

Varmepumper og uisolerte kalde loft er et par stikkord i så måte.

Røed Sveipe ble også lagt godt merke til som bråkmaker da han la frem forslag om ny nettleie. Det førte til omkamp, utsettelse og innføring av en modell som tross alt var noe mer forbrukervennlig enn først foreslått.

Med seg i ukens podkast er også leder for privatmarked i selskapet, Thomas Mathisen.