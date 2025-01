I denne episoden av podcasten Teknisk Sett snakker vi med daglig leder Marius Røed Sveipe og leder for privatmarked, Thomas Mathisen i Gudbrandsdal Energi.

De to forklarer oss om hvordan to viktige parametere i det norske el-prisregimet dannes og beregnes:

Slik settes den daglige spot-prisen i markedet

Slik beregnes nettleien

Gudbrandsdal Energi er kjent for å ha ekspandert fra en relativt beskjeden lokal markedssituasjon til å bli en nasjonal aktør for kunder i strømmarkedet.

Suksessen kom som følge av en bevisst strategi om å gi kundene noe mer enn et ordinært kundeforhold til en strømleverandør, som jo det finnes mange av. En bevisst strategi om å bli "noe mer", slo til og veksten kom.

