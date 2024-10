Slik blir sommerlønnen til tek-studenter

Hvert år utarbeider Tekna en veiledende timelønn for teknologi-studenter med relevante sommerjobber.

– Vi opplever at vi treffer godt med de veiledende timelønnene. Vi vet at studentene bruker dem som et verktøy overfor arbeidsgiverne. Det gir også en pekepinn på markedsverdien deres, sier spesialrådgiver Haakon Bruusgaard i Tekna.

Det er en stund til sommeren, men Bruusgard påpeker at mange bedrifter allerede fra sensommeren og tidlig på høsten hanker inn sommervikarer for neste år. Derfor blir den veiledende timeprisen for 2025 lagt ut allerede nå.

– Flere attraktive sommerjobber blir lagt ut nå, det er nå studentene trenger veiledningen.

Kamp om kompetansen

Christoffer Røneid, som leder over 15.000 studentmedlemmer i Tekna, bekrefter at mange selskaper er veldig tidlig ute med å sikre seg tek-studenter til sommerjobbene. Han mener lønnsstatistikken treffer veldig godt både for studentene og deres arbeidsgivere.

– Mange bruker statistikken aktivt når de utformer arbeidskontrakter. Vi ser også at enkelte arbeidsgivere justerer opp lønnen ved behov, sier Røneid, som ikke har hørt om teknologistudenter som tilbys timepriser som er lavere enn de veiledende prisene fra Tekna.

– Disse sommervikarene har ettertraktet kompetanse, som blir mer og mer viktig framover, med den digitale og grønne omstillingen vi står i. Det er kamp om kompetansen de sitter på. Derfor er det generelt enkelt for teknologistudenter å få relevant sommerjobb, ikke minst gjelder det de med IKT-kompetanse, sier Røneid.