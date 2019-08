Skremmes vekk fra norske veiprosjekter – kutter 50 ansatte

Forrige uke skrev Teknisk Ukeblad om at store norske entreprenører skremmes bort fra store veiprosjekter.

Konsernsjef i Veidekke, Arne Giske, kunne fortelle at selskapet mener risikoen i store veiprosjekter er for store og at tvistesakene er for mange.

Mandag ble dette bekreftet, da Veidekke i en pressemelding kunne melde om at de planlegger å redusere bemanningen på anleggssiden betraktelig.

Kutter 50 stillinger

I pressemeldingen melder selskapet at de reduserer bemanningen i anleggsvirksomhetens sentrale stabs- og støttefunksjon med rundt 50 ansatte.

– Vi må redusere kostnadene og tilpasse organisasjonen til dagens krevende marked. En del ansatte vil bli overført til våre anleggsprosjekter og noen til andre deler av selskapet, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

Selskapet har i lengre tid jobbet med å redusere kostnadene på anleggssiden.

– Vi har ikke oppnådd tilfredsstillende resultater de siste årene, og er derfor nødt til å øke inntjeningen og kutte kostnader. Selv om vi har dyktige anleggsfolk som leverer prosjekter i verdensklasse, har særlig noen veiprosjekter vist seg å være for store og risikofylte både for vår virksomhet og for mange andre entreprenører, sier Larsen i pressemeldingen.

Lavrisikoprosjekter

Veidekke skal imidlertid ikke slutte helt med anlegg, men Larsen understreker at oppmerksomheten vil rettes mot prosjekter med lavere risiko enn tidligere.

Det betyr blant annet at selskapet ikke ønsker å jobbe med prosjekter på størrelse med Rogfast, et prosjekt Giske tidligere har omtalt som veldig risikofylt.

– Vi har en klar målsetting om å gjenreise Veidekke Anlegg som en dyktig og lønnsom anleggs­entreprenør. Men for å komme dit må vi endre oss og jobbe smartere enn tidligere. Vi kommer til å prioritere gjennomførbare prosjekter av riktig størrelse med mindre risiko enn tidligere, sier Larsen.