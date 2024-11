Skal utvikle ny borerobot for havbunnsmineraler til våren 2026

– Dette blir en robot som skal ta kjerneprøver. Det lønner seg ikke å bruke samme teknologi som i olje- og gassnæringen her, borestenger, for dette er på så store dybder. Det er ikke måten å gjøre det på, sier Ståle Monstad, daglig leder i Green Minerals, et av selskapene som vil utvinne havbunnsmineraler på sokkelen.

Selskapet har inngått en intensjonsavtale med britiske Soil Machine Dynamics (SMD) om å utvikle den nye farkosten, melder de i en pressemelding.

Myndighetene har varslet at de tar sikte på å tildele de første lisensene for havbunnsmineraler i 2025. Den nye farkosten skal ikke være klar før andre kvartal 2026.

– Ja, vi vet ikke de nøyaktige tidene for tildeling av lisenser. Per nå er vår beste gjetning at det skjer tett opp mot sommeren 2025. Siden det ikke er hensiktsmessig å dra på tokt vinterhalvåret, ser vi i praksis for oss at det første toktet blir i mai 2026. Det er det vi ser på som realistisk, sier Monstad.

Mye utstyr

SMD har tidligere utviklet undervannsfarkoster for gruvenæringen, blant annet for oversvømte dagbrudd i Spania.

Green minerals farkost er foreløpig ikke designet, men Monstad ser for seg noe som er om lag 2,5 meter høyt og spekket med utstyr.

Kostnadene vil i stor grad dreie seg om tiden de bruker med skip. Derfor satser de på å installere en rekke sensorer på farkosten for å hente inn blant annet strømmålinger og foto og video av biologisk liv.

– Mye av suksessen er å samle inn mange typer data samtidig, sier Monstad.

Fra før har farkosten Flexicore blitt testet på norsk sokkel.