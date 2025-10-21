Abonner
Skal sikre 42 tunneler – det kan ta 39 år

Endres ikke den økonomiske rammen, vil det ta minst 39 år å fullføre arbeidet med tunnelene i Vestland.

Høydalstunnelen på fylkesvei 569 i Alver kommune er en av 42 tunneler som trenger oppgradering. I snitt er det 300 biler som bruker denne tunnelen hvert døgn.
21. okt. 2025 - 11:02

Vestland fylkeskommune har 85 veitunneler som skal oppgraderes etter tunnelsikkerhetsforskriften.

43 av dem er ferdig utbedret, mens 42 står igjen.  Kostnaden for de gjenstående tunnelene er beregnet til over fem milliarder kroner. 

I 2025 fikk fylkeskommunen 139,1 millioner kroner til arbeidet.

Med den samme økonomiske rammen hvert år vil det ta minst 39 år å fullføre arbeidet.

— De reelle kostnadene er trolig en god del høyere enn de fem milliardene. Det er heller ikke mulig å bli ferdig innen 2040, selv med utsatt frist, dersom ikke finansieringen øker, sier direktør Dina Lefdal i Vestland fylkeskommune i en nyhetsmelding.

Omfattende og kostbart

Vegdirektoratet foreslår å utsette fristen for å oppgradere fylkesveitunneler etter tunnelsikkerhetsforskriften til 1. januar 2040.

Økte rammer må ikke gå ut over skredsikring og vedlikehold, mener Dina Lefdal, direktør for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune. Foto:  Runar Mæland/Statens vegvesen
Vestland fylkeskommune er enig og peker på at arbeidet med tunneloppgradering har vist seg å være mer omfattende og kostbart enn forutsatt.

Årsakene er blant annet kravene til trafikkavvikling, samordningen med annet vedlikehold og økt krav til trygghet og risikoanalyse.

— Om vi skulle få økte rammer, er det viktig at de ikke går ut over andre nødvendige tiltak, som skredsikring og vedlikehold av fylkesveiene, sier Lefdal i meldingen.

Vestland fylkeskommune har 274 tunneler på fylkesveinettet. I tillegg kommer riks- og europaveitunneler. Det betyr at fylket har flest veitunneler i Norge.

Nesten halvparten har lite trafikk

Av de 42 tunnelene hvor oppgraderingen gjenstår, er Olsviktunnelen på fylkesvei 562 i Bergen den mest trafikkerte. I snitt er det 20.500 kjøretøy som bruker denne tunnelen hvert døgn.

Tilsvarende tall for Stongafjelltunnelen på samme fylkesvei i Askøy er 14.900, mens Løvstakktunnelen i Bergen ligger på 11.300.

Nesten halvparten - 20 tunneler - har en biltrafikk på under 400 kjøretøy i døgnet.

Folgefonntunnelen på fylkesvei 49 i Ullensvang og Kvinnherad kommuner er den desidert lengste med sine 11,15 kilometer.

