Siste salve har gått.
Duften av sprengstoff synker bort.
Tunneldriverne er gjennom.
Endelig åpning i en kinkig tunnel
For et snaut år siden raste tusenvis av kubikkmeter med knust fjell inn. Tunneldriverne måtte svinge seg rundt. Men nå er det åpning i alle tre armer.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
2. nov. 2025 - 05:00
