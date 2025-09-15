Skal bygge 1700 meter tunnel for en halv milliard

Gåsehellertunnelen skal forlenges fra 1300 meter til 3000 meter, og prosjektet skal være ferdig våren 2028.

Agder fylke har innstilt Hæhre Entreprenør til rassikringsprosjektet med en kontraktsum på 495 millioner kroner eks. mva.

Dagens Gåsehellertunnel ligger ved Valevika, langs Sirdalsvatnet i Sirdal kommune, på en rasfarlig strekning.

Dagens Gåsehellertunnel ligger ved Valevika, langs Sirdalsvatnet i Sirdal kommune, på en rasfarlig strekning.

Gåsehellertunnelen, som i dag er omtrent 1300 meter lang, skal forlenges så den blir rundt 3000 meter lang.

Gåsehellertunnelen, som i dag er omtrent 1300 meter lang, skal forlenges så den blir rundt 3000 meter lang.

I tillegg skal 900 meter av dagens tunnel rehabiliteres.

Prosjektet innebærer også å bygge fire tekniske bygg samt brannvannsmagasin.

Tunnelarbeidene starter og planlagt ferdigstillelse er våren 2028.