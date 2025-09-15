Abonner
Skal bygge 1700 meter tunnel for en halv milliard

Agder fylke vil at Hæhre Entreprenør skal bygge Gåsehellertunnelen på fylkesvei 42.

Den nye tunnelen skal få trafikken unna en rasfarlig veistrekning ved Sirdalsvatnet.
Den nye tunnelen skal få trafikken unna en rasfarlig veistrekning ved Sirdalsvatnet. Foto: Agder fylkeskommune
15. sep. 2025 - 10:44

Kortversjonen

  • Agder fylke har innstilt Hæhre Entreprenør til rassikringsprosjektet med en kontraktsum på 495 millioner kroner eks. mva.
  • Gåsehellertunnelen skal forlenges fra 1300 meter til 3000 meter, og prosjektet skal være ferdig våren 2028.

Dagens Gåsehellertunnel ligger ved Valevika, langs Sirdalsvatnet i Sirdal kommune, på en rasfarlig strekning.

Agder fylke har innstilt Hæhre Entreprenør til dette rassikringsprosjektet. Kontraktssummen er på 495 millioner kroner eks. mva, skriver konsernet på sine egne nettsider.

Gåsehellertunnelen, som i dag er omtrent 1300 meter lang, skal forlenges så den blir rundt 3000 meter lang.

I tillegg skal 900 meter av dagens tunnel rehabiliteres.

Prosjektet innebærer også å bygge fire tekniske bygg samt brannvannsmagasin.

Tunnelarbeidene starter og planlagt ferdigstillelse er våren 2028.

