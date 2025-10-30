Nå kommer det asfalt på midlertidig E6 i Levanger

Veien bygges tett på fast fjell. Siste sprengning skjer denne uka.

Statens vegvesen starter med asfalteringen av den midlertidig vei ved E6 i Levanger denne uka.

Det er Vegvesenet som melder at asfalteringen skal starter denne uken.

Ifølge etaten har arbeidet pågått for fullt etter at anleggsarbeidene startet i begynnelsen av oktober.

Arbeidet er i rute til å åpne som planlagt innen 15. november.

Siste sprengning denne uken

Kvikkleireforekomstene i området gjør at den midlertidige veien bygges tett på fast fjell.

Da må det sprenges. De siste salvene går denne uken.

Veien skal brukes brukes av tungtransport også på vinterføre. For å dempe stigningen på den midlertidige veien må det til en bergskjæring i søndre del av traséen.

Veitraséen sett mot sør. I bakgrunnen E6, som den midlertidige veien vil koble seg på. Foto: Eirik Natlandsmyr/Statens vegvesen

Rensk og sikring

Vegvesenet opplyser i sin melding at det gjenstår en del arbeid med å renske og sikre fjell på deler av strekningen.

Asfalt, veimerking og rekkverk må på plass før trafikken kan settes på.

27. oktober var næringsminister Cecilie Myrseth på besøk på rasstedet for å få en oppdatering. Her med Ingvill Dalseg fra fylkestinget i Trøndelag og prosjektsjef Harald Inge Johnsen. Foto: Eirik Natlandsmyr/Statens vegvesen

Den midlertidige veien blir ni meter bred og får ikke midtrekkverk.

Ifølge Vegvesenet skal den ha kapasitet til å ta unna tungtrafikken, slik at lange omkjøringer ikke lenger er nødvendig.