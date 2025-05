For en drøy måned siden publiserte The Atlantic en artikkel med den dekkende tittelen «The Trump administation accidentally texted me their warplans». Journalist Jeffrey Goldberg forteller hvordan han blir lagt til en Signal-chatgruppe som diskuterer militært angrep på Houthi-militsen, en bevæpnet torn i siden på internasjonal shipping.

Journalisten trodde først at det var en spøk. Gruppens medlemmer var visepresident JD Vance, forsvarsminister Pete Hegseth og toppnoden av amerikanske sikkerhetsrådgivere. At en så fornem gjeng skulle jazze om militære operasjoner på en ugradert app, virket for sprøtt.

Men dette er verden anno 2025.

Loose lips sink ships

Signal er lett å bruke og er kjent som best i klassen på ende-til-ende-kryptering. Fordi den er populær blant aktivister og journalister, er den også ansett som et attraktivt mål.

At ingen av deltagerne i chatten stiller spørsmål om hvorvidt Signal er innafor, tilsier at dette ikke er en unormal kommunikasjonsplattform. Det er selvfølgelig mulig at det er «smitte» fra privat bruk, men i så fall er dette nok et eksempel på hvordan det digitale river ned barrierer mellom jobb og privat.

At journalisten kunne observere uoppdaget til han selv forlot gruppen, tilsier at ingen hadde i pannebrasken å sjekke hvem som var i rommet før praten gikk. Dette er særlig alvorlig når det deles CIA-personells fulle navn og to timers forhåndsvarsel på skarpe oppdrag.

Bare så sikker som telefonen

Signal er dessuten bare så sikker som telefonen den er installert på. Flere land har benyttet spionvare for å tvinge seg inn, beskrevet blant annet i Foreign Affairs og boka Cybermakt.

Så selv om krypteringen fungerer som en lukket tanks under transporten, kan det hende at porten står vid åpen når informasjon ankommer mål.

Signalgate er et øyeblikksbilde, men gir grobunn for flere bekymringer. Her er noen av dem:

Kort tid etter at The Atlantic publiserte, hadde flere medier avdekket deltagernes dårlige digitale hygiene. Det var åpne profiler, svake passord og offentlige vennelister som igjen avdekker interesser, lokalisering, nettverk og sårbarheter som kan manipuleres av ondsinnede aktører.

Ringte presidenten direkte

I et nylig portrettintervju med president Trump skriver journalistene om hvordan de kunne både ringe og tekste presidenten direkte at: «All we can say is that the White House staff have imperfect control over Trump’s personal communication devices».

Konfidensielle systemer er gjerne mer tungvinte, på samme måte som gjerder og adgangskontroll kan være pes. Men det vurderes som verdt det hvis verdiene vi vil beskytte, er viktige nok. Etterspillet av avsløringen, og mangel på oppvask, betyr forhåpentligvis ikke at deltagerne ikke forstår mulige konsekvenser eller ikke bryr seg (nok).

Bilder fra chatten viser at meldinger automatisk skulle slettes etter en uke. Dette er i direkte motsetning til prinsipper som etterprøvbarhet og dokumentasjonsplikt.

Hvis dette er et bevisst valg, er det alvorlig. Er det utilsiktet, er forvaltningsmessige kjøreregler lite innarbeidet hos toppskiktet av sikkerhetsapparatet.

Bensin for påvirkningsoperasjoner

Accidental texting og warplans burde aldri stå i samme setning. Signalgate ble avslørt av en tabbe. Det er naturlig da å spørre hvordan ståa er når vi ikke tilfeldigvis får orkesterplass.

Signalgate er et klumsete selvmål og bensin for påvirkningsoperasjoner. Amerikanske myndigheter – toppen av tabellen innen etterretning – fremstår inkompetente og slurvete.

Dette kommer på toppen av trusler om etterretningsnekt i Ukraina, anklager om at Trump 1.0 lekket etterretning og såkalte utrenskninger av ansatte uten partiboka på stell. Det betyr noe i en bransje tuftet på tillit, informasjonskontroll og diskresjon.

«Maybe don’t use Signal, ok?»

Og bakteppet er større enn enkeltlekkasjer. Debatten om Tiktok satte apper på den sikkerhetspolitiske scenen. Erfaring fra Stargate i Ukraina fyrte opp en debatt om avhengighet til kommersiell infrastruktur. Big Techs eierskap over plattformene vi bruker, har ført til krav om digital autonomi og oppløsning av monopol.

Kjøp og salg av sofistikert spionvare fører til bekymring om ansvarsfraskrivelse ved misbruk, politisk makt uten demokratisk legitimitet og spredning av kapabilitet.

For å sitere president Trumps nye instruks til underordnede:

«Maybe don’t use Signal, ok?».