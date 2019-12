Oppretter «CO2-liknende fond»

Shippingselskaper vil betale mer for drivstoff for å få fart på teknologiutviklingen

Rederier over hele verden er villige til å betale 2 dollar mer per tonn drivstoff. Pengene skal inn i et fond og brukes til forsknings- og utviklingsarbeid for å kutte klimagassutslippene raskere.