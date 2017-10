Shell og Total skal hjelpe Statoil lagre CO2 fra industrien på norsk sokkel

Gassnova tildelte i juni Statoil oppdraget med å vurdere utbygging av et CO 2 -lager på norsk sokkel. Dette blir verdens første lager som kan ta imot CO 2 fra flere industrielle kilder.

Nå melder E24 at også Norske Shell og Total E&P Norge blir med som partnere i milliardprosjektet. De undertegnet mandag en samarbeidsavtale for å videreutvikle karbonlagring på norsk sokkel.

Lagringsprosjektet er en del av norske myndigheters arbeid for å bygge ut fullskala CO 2 -håndtering i Norge, og skal fange CO 2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik, Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Skal lagre 1,5 millioner tonn C02 per år

Norske Shell og Total E&P Norge går nå inn som likeverdige partnere, mens Statoil skal lede prosjektet. Alle partnerne skal bidra med personell, erfaring og finansiell støtte, melder Statoil.

CO2-lagring på sokkelen. Foto: Statoil

Prosjektet skal fange CO 2 fra de tre landbaserte industrianleggene på Østlandet, og transportere CO 2 med skip fra fangstområdet til et mottaksanlegg på land som blir lokalisert på vestkysten av Norge.

Ved mottaksanlegget vil CO 2 pumpes over fra skip til tanker på land, før den sendes i rør på havbunnen til en eller flere injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet på norsk sokkel.

Første fase av dette prosjektet vil kunne lagre opp til 1,5 millioner tonn CO 2 per år. Prosjektet vil planlegges for å kunne motta ytterligere CO 2 -volumer, med håp om å få i gang nye kommersielle karbonfangstprosjekter i Norge, Europa og globalt.

Dermed har prosjektet potensial til å bli første CO 2 lagringsprosjekt i verden som mottar CO 2 fra industrikilder i flere land, opplyser Statoil.

Må til for å nå klimamål

Det er flere mulige lokasjoner for mottaksanlegget, og et endelig valg baseres på kriterier som blant annet sikkerhet, kostnader og fleksibilitet for utvidelse.

Statoil sier, ifølge E24, at det er tre mulige lokaliseringer for landanlegget, og at avgjørelsen vil bli tatt senere i år. Kollsnes i Hordaland skal være blant alternativene.

Statoil har tidligere trukket frem Smeaheia-området øst for Troll-feltet som et mulig lagringssted.

– Statoils syn er at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen. Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss Shell og Total som samarbeidspartnere i prosjektet, og deres erfaring og kompetanse vil styrke dette prosjektet ytterligere, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger, i meldingen.

Målet er lønnsom modell

De tre selskapene har som mål å utvikle en gjennomførbar, reproduserbar, lønnsom CCUS-modell med henblikk på å gjennomføre andre store prosjekter rundt omkring i verden.

– Shell anser CCS som en transformativ teknologi som har potensiale til å redusere CO2 utslipp fra industri som fortsatt vil være avhengig av hydrokarboner i tiårene framover. Shell har betydelig erfaring med å samarbeide med myndigheter og andre eksperter for å støtte utviklingen av storskala CCS og vi er svært glade for å kunne gjøre dette i samarbeid med våre partnere, sier Monika Hausenblas i Shell.

– Total integrerer klimautfordringen i strategien sin. Totals deltakelse i dette første kommersielle lagringsprosjektet er dermed helt i tråd med vårt lavkarbonveikart og vår strategi om å etterhvert bli et ledende selskap globalt innen karbonfangst, -utnyttelse, og -lagring (CCUS), sier Philippe Sauquet i Total.

Aker Solutions er tidligere tildelt kontrakter for å undersøke karbonfangst på Yaras ammoniakkanlegg på Herøya og Norcems sementproduksjonsanlegg i Brevik.