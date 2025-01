Selvkjørende biler: – Vi er ikke engang i nærheten. Det er ekstremt vanskelig

For noen år siden trodde en hel industri at den selvkjørende bilen var rett rundt hjørnet. Produsenter viste frem modeller uten ratt og kom med storslåtte visjoner. Men så sprakk boblen, og optimismen kjølnet. Nå er vi igjen i en fase der troen på autonome kjøretøy har fått en ny oppsving.

I fjor arrangerte Tesla sitt «We, Robot»-arrangement, der de viste frem den selvkjørende taxien Cybercab. Modellen var også innom Stockholm på sin verdensturné, hvor Ny Teknik fikk prøvesitte bilen.

Men kommer Cybercab virkelig snart på veiene? Svaret på det er nei – i hvert fall hvis vi skal tro Nvidia.

I et intervju med britiske Autocar sier Ali Kani, leder for Nvidias bildivisjon, at fullt selvkjørende biler ligger langt frem i tid:

– Dette er teknologi for neste tiår. Vi er ikke engang i nærheten – det er ekstremt vanskelig, sier han til magasinet.

Store sprang

Ifølge Kani er det et stort gap mellom dagens begrensede selvkjøring – som tillater at kjøretøy kan kjøre selv i visse kontrollerte miljøer – og det vi forbinder med fullt selvkjørende biler. For å komme dit trengs betydelige oppgraderinger i både beregningskraft og teknologi.

– Programvaren vi utvikler nå er helt annerledes enn den vi jobbet med for bare ett år siden. Vi bruker store språkmodeller nå, som ChatGPT med video. Det var ingen i bilindustrien som jobbet med dette for tre år siden, sier Kani.

For å forstå forskjellen mellom betinget selvkjøring og kjøretøy som er helt autonome, forklarer han at førstnevnte benytter programvare som opererer etter forhåndsdefinerte protokoller. Fullt selvkjørende biler må derimot handle mer kontekstuelt for å gi en mer naturlig og pålitelig kjøreopplevelse.

Lidar og radar

Ali Kani kommenterer ikke direkte Teslas satsing på selvkjøring, men Nvidias egne prioriteringer peker mot at Cybercab, i sin nåværende form, neppe er klar for virkeligheten.

– Du trenger flere sensorer som lidar og radar, og du trenger redundante algoritmer for å sikre at det er trygt. Disse må kjøre parallelt, noe som krever mer datakraft. Industrien må ta seg god tid. Hvis ett selskap gjør en feil, kan det sette hele bransjen tilbake flere år, sier Kani.

