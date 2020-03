Samfunnskritisk korona-informasjon skal være åpent tilgjengelig

Når en krise rammer store deler av befolkningen, har media et ansvar for å formidle kritisk og allmennyttig informasjon til flest mulig. Gjennom opplysning skal vi bidra til å forebygge spredning av koronaviruset, og vi skal gi råd til lesere som på ulikt vis er rammet.

Dette er så vesentlig, at Justis- og beredskapsdepartementet i sin nye liste har gitt plass for mediene under posten for «viktige samfunnsfunksjoner». Dette er konkretisert som «personell som er kritisk for å ivareta behovet for informasjon til publikum».

Mediebedrifter er i likhet med øvrig næringsliv hardt rammet. Journalister jobber fra hjemmekontor, mens mye av inntektsgrunnlaget som finansierer deres lønninger faller, fordi færre annonserer når det er lav aktivitet i samfunnet rundt oss. I en slik situasjon blir medienes nyeste store inntektsbein – digitalt abonnement – enda viktigere enn før for å sikre egen overlevelsesevne og muligheten til å ha mange journalister på jobb.

Med disse to forutsetningene følger naturligvis et dilemma. Her er hva redaksjonell ledelse i TU Media tenker om saken.

1. Informasjonsbehovet til allmennheten kommer først

Viktig informasjon, som helsemyndighetenes anbefalinger om hvordan hver og en bør opptre for å bremse pandemien, skal alltid presenteres i åpne saker.

I forbindelse med koronaepidemien har vi dessuten opprettet en livefeed med løpende oppdateringer, som deles åpent. Denne fylles ved hjelp av dugnadsarbeid, langt utover normal arbeidstid, for å sikre at leserne våre alltid får den ferskeste informasjonen.

En del saker som ellers ville ha blitt forbeholdt abonnenter, deles nå åpent, hvis de kan være til hjelp for lesere som har havnet i en vanskelig situasjon. Et eksempel på dette er dagens sak om permisjonsregler og -rettigheter fra vår nyeste side karriere360.no, som redaktørkollegiet valgte å åpne etter å ha diskutert det i vår Slack-kanal. Her legger vi vanlige kjøreregler for hva som skal være en Ekstra-sak eller ikke til side.

2. Saker til profesjonell nytte er fortsatt forbeholdt abonnenter

TU Medias digitale abonnementsløsning Ekstra omfatter alt innhold på nettsidene tu.no, digi.no og karriere360.no. En økende andel av vårt mest eksklusive innhold ligger i denne tjenesten, for tiden mer enn 50 saker hver uke. Dette er sakene vi legger mest ressurser i, og som skal hjelpe teknologi-profesjonelle nordmenn å holde seg orientert i markedet og fatte riktige beslutninger.

God journalistikk er ressurskrevende, og må finansieres. Vi som er ledere i mediebedrifter må sørge for at arbeidsplassene er bærekraftige, for uten journalister på jobb, blir det ingen saker. Det medfører at vi må kreve betaling for å lese vårt beste innhold – også noen av sakene som omhandler koronapandemien.

Hvis saken har en karakter av profesjonell nytte framfor folkeopplysning, som hvordan koronakrisen påvirker sjømateksporten, er den kun tilgjengelig for dem som finner grunn til å abonnere på innhold som kan hjelpe dem å gjøre en bedre jobb. En økende andel av proffinnholdet forbeholdes disse lojale leserne.

Nasjonal dugnad

To og et halvt år etter at TU Media innførte Ekstra, har vi 12.500 betalende abonnenter. Midt i perioden med unntakstilstand har vi faktisk opplevd at enkelte bedriftsledere har kjøpt tilgang til Ekstra for alle sine ansatte for at de skal kunne holde seg faglig oppdatert fra hjemmekontoret. Sånt setter vi stor pris på. Det bidrar til å finansiere viktig journalistikk.

Så skal vi forsøke å være rause tilbake. Å bekjempe koronapandemien er en dugnad som krever tilpasninger fra alle hold. Vi er bevisste på vår rolle.