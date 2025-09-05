Samferdselsministeren: Har funnet løsning for Nordlandsbanen

– Helt siden raset på Bjerka i 2024, har vi jobbet for å finne lokomotiver til Nordlandsbanen. Jeg er glad for at vi nå kan gå videre med en helt konkret løsning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Helt siden ulykken mellom Mosjøen og Mo i Rana i oktober i fjor, der et passasjertog kjørte rett inn i et steinras, har SJ Nord slitt med togmangel. Toget som var involvert i ulykken måtte skrotes, og alle nattog på strekningen innstilles som følge av det.

Et konkret tilbud

Norske tog har i legre tid jobbet med å finne en løsning for Nordlandsbanen. Allerede i desember, sendte de ut en forespørsel i markedet for å få leie nye lokomotiver til banestrekningen. De fikk kun inn ett tilbud, som ikke tilfredsstilte kravene i anbudet.

Endelig ser situasjonen lysere ut.

– Norske tog har nå fått konkrete tilbud, og vi vil gi et mandat til Norske tog slik at de nå kan sluttføre forhandlinger med tilbyder om lokomotiv, sier Nygård.

Norske tog har tidligere vært åpne om at de har undersøker muligheten for å ta i bruk godslokomotiv på strekningen.

Siden godslokomotivene mangler kritiske sikkerhetsfunksjoner som dørstyring, strømforsyning til vogner og nødbremsoverkobling, vil løsningen ta tid på få på plass.

TU skrev for kort tid siden at denne type ombygging kan ta opptil seks måneder.

Samferdselsdepartementet opplyser at de i hele perioden har vært i kontinuerlig dialog med Jernbanedirektoratet, Norske tog, SJ og Statens jernbanetilsyn for å finne en løsning

Norske tog AS er et norsk statseid selskap som ble opprettet i 2016 for å tilby utleie av lokomotiver, motorvogner og passasjervogner for selskaper som driver persontrafikk på norske jernbanespor. Det er Samferdselsdepartementet som eier Norske tog AS.