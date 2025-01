Russland har skrudd igjen gasskranene

Eksporten stanset da klokken ble 8 i Moskva onsdag morgen, det vil si klokken 6 norsk tid, opplyser det russiske gasselskapet.

Ukrainas energiminister bekrefter stansen i de russiske gassleveransene overfor Reuters og sier slutten på transitten er et ledd i å ivareta landets sikkerhet. Både Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas Volodymyr Zelenskyj bekreftet i november at eksporten via Ukraina skulle opphøre.

Stengingen markere slutten på et tiår med anstrengte relasjoner etter Russland okkuperte Krim-halvøya i 2014.

Siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina for snart tre år siden har Europa trappet opp innsatsen for å gjøre seg mindre avhengig av russiske energileveranser.

Russland fortsetter å eksportere gass via rørledningen TurkStream, som går under Svartehavet og når land i den europeiske delen av Tyrkia.