Russisk gass splitter EU – import av gass på skip øker

Artikkelen er sampublisert med Energi og Klima.

Ved nyttår stengte Ukraina gassrøret som går fra Russland via Ukraina. Fra Ukraina går gassen til Slovakia, Ungarn og Romania og inn i EUs felles gassnett. Dette røret kan årlig transportere 14 milliarder kubikkmeter gass. Det tilsvarer i underkant av 10 prosent av den totale norske eksporten av gass.

Slovakia og Ungarn er to av de landene som rammes hardest av at gassen fra Russland via Ukraina uteblir. De har få andre muligheter for å få gass enn fra Russland via Ukraina.

Ungarns statsminister Viktor Orban har tatt til orde for at EU bør oppheve sanksjonene.

Press på Ukraina

Slovakias statsminister Robert Fico har truet med å kutte eksport av strøm til Ukraina dersom Ukraina ikke åpner for å forhandle en ny transittavtale for gass med Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har, med EU-kommisjonens fulle støtte, gjort det klart at det ikke kommer på tale å la russisk gass strømme gjennom Ukraina til EU.

Import av russisk gass er ikke omfattet av sanksjoner mot Russland. Den slovenske statsministeren har påpekt at det derfor ikke er hindre i veien for å forlenge avtalen om import av russisk gass.

Men det er et betydelig press for å utvide sanksjonene til å omfatte gass.

Flere EU-land vil stanse importen

Hele 10 EU-land ønsker å stanse all import av gass fra Russland. I et felles forslag, datert 13. januar, vil de ha stans i all import både av rørgass og LNG, men så langt har ikke EU-landene blitt enige om dette.

I fjor klarte EU-landene å samle seg om tiltak for å begrense reeksport av russisk LNG via havner i Europa til for eksempel Asia. Men dette forbudet trer først i kraft i mars i år.

Det polske EU-formannskapet, som er blant de ti landene som signerte brevet om full stans i all gassimport, planlegger nå en 16. runde med sanksjoner mot Russland. Danmark, som overtar formannskapet fra sommeren av, har også signert brevet. Men det er lite trolig at landene enes om å strupe gassimporten.

Alle vedtak om sanksjoner må være enstemmige.

Kommisjonen følger saken

Fico var nylig i Brussel og diskuterte energisituasjonen i Slovakia med EUs energikommissær Dan Jørgensen. Det er ingen tvil om at særlig Ungarn og Slovakia rammes av bortfallet av russisk gass. De to landene har i realiteten ikke andre alternativer for gass. Slovakia taper i tillegg transittinntekter på 500 millioner euro i året, fordi russer-gassen er blitt videresolgt til naboland.

I en uttalelse etter møtet sa Jørgensen at Slovakia og kommisjonen vil «fortsette å diskutere disse spørsmålene tett, både på politisk og teknisk nivå».

For å gjøre det «har vi blitt enige om å sette ned en arbeidsgruppe på høyt nivå for å følge opp og identifisere alternativer basert på en felles vurdering av situasjonen og se hvordan EU kan hjelpe», la han til.

Ingen russisk gass etter 2027

Jørgensen skal om kort tid presentere en plan for å gjøre EU uavhengig av russisk gassimport. EUs mål er å fase ut russisk gass innen utgangen av 2027. Men det ser ikke så lyst ut.

Import av rørgass fra Russland har falt dramatisk siden krigen startet. Først ble rørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen sprengt, og nå stanser import via Ukraina. Kutt i gassforbruk via satsing på fornybar energi har bidratt til å dempe virkningene, i tillegg til økt import av LNG fra Midtøsten og USA.

Men samtidig øker importen fra Russland av flytende nedkjølt gass (LNG) via skip. I de to første ukene i januar var LNG-importen 9 prosent høyere enn samme periode i fjor, viser tall Politico har samlet inn.

Mer russisk gass i 2024

Før Ukraina-krigen var Russland den største eksportøren av gass til EU, hele 40 prosent av gassen kom fra Russland. Norge var nummer to. I tredje kvartal i 2024 var Norge størst med 42 prosent og Russland nummer to med 17,6 prosent av importen, ifølge ferske tall fra Eurostat.

Takket være økt LNG-import økte russisk gasseksport til EU i 2024, sammenlignet med 2023.

LNG fra Russland er billigere enn den fra USA.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har ønsket mer LNG fra USA på bekostning av import fra Russland. Dette vil også blidgjøre Donald Trump og kan bidra til å dempe faren for handelskrig mellom USA og EU.

Økt gasspris gir økt strømpris

Gassprisen er fortsatt svært viktig for strømprisen i mange EU-land. Høye gasspriser vil dra strømprisen opp, men stengingen av gassrøret via Ukraina har ikke gitt sjokkeffekter.

Høye gasspriser i Europa bidro også til høye strømpriser i Norge i 2022.

Gassprisen på den nederlandske gassbørsen TTF spratt ved årsskiftet opp i 50,3 euro/Mwh. Fredag var prisen 46,9 euro, mot 35 euro for et år siden. Dette er likevel langt under toppnoteringene i 2022 som var på over 300 euro.

Gasslagrene i EU er 66 prosent fulle. Noe som er lavere enn i fjor, men betydelig høyere enn de var i kriseåret 2022. Samlet har EU-landene nå 79 milliarder kubikkmeter gass på lager, mot 56 milliarder kubikkmeter i 2022, viser tall fra Bruegel.