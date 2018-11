Rolls-Royce forsket på mannskapets øyebevegelser for å gjøre denne skipsbroa mest mulig brukervennlig

Et nytt belgisk forskningsskip får en smart skipsbro med design og teknologi utviklet av Rolls-Royce Marine. Skipet, som skal bygges i Spania, skal brukes til forskning på områder som geologi og sedimentologi, fiske, biologi, kjemi og havforskning (inkludert meteorologi). Fartøyet vil også bli benyttet til havmålingsoppdrag.

– Tre europeiske land har nå valgt Rolls-Royce som leverandør av design og teknologi til deres nye forskningsfartøy: Belgia, Norge og Storbritannia. Alle tre fartøyene er avanserte og høyteknologiske skip som skal utføre grunnforskning til havs og på havbunnen. Vi er selvsagt beæret over å være en del av dette oppdraget, sier Asbjørn Skaro, systemdirektør i Rolls-Royce Commercial Marine, i en pressemelding.

Rolls-Royce har om lag 2300 ansatte i Norge.

Mindre enn britisk skip

Verdien av kontrakten er hemmelig.

– Det kan vi ikke gå ut med. Det er en mindre kontrakt enn det britiske forskningsskipet Sir David Attenborough, men samtidig en betydelig pakke. Årsaken til at kontrakten er mindre, er hovedsaklig at dette er et mindre skip enn det britiske, sier kommunikasjonssjef i Rolls-Royce Marine, Anette Bonnevie Wollebæk.

Det belgiske skipet er mindre enn både det nevnte britiske skipet og det norske forskningsskipet Kronprins Haakon. Sistnevnte har også en sterkere isklasse.

Får smart bro

Leveransen består av propulsjonssystemet, inkludert thrustere, Promas propulsjons- og manøvreringssystem, elektrosystem og styremaskin.

En vesentlig del av systemleveransen er dessuten automasjon- og kontrollsystemer – som kontrollsystemet for propulsjon, skipsbroen Unified Bridge og dynamisk posisjonering (DP).

Brokonseptet som skal gi offiserer og mannskap bedre oversikt over den viktigste informasjonen, vant en designpris i 2015. Konseptet går ut på å sile ut den viktigste informasjonen slik at mannskapet ikke får overflod av data som kan gå på sikkerheten løs.

– Vi utvikler broen hele tiden, men utseendet er likt fra 2015. Vi har fokus på brukergrensesnitt. For å utvikle broen har vi blant annet forsket på øyebevegelsene til mannskapet på broa, sier Wollebæk.

Forsvaret i prosjektteam

Designet er av typen UT 844 WP fra Rolls-Royce og fartøyet skal erstatte dagens RV Belgica, heter det i pressemeldingen. Skipet blir om lag 70 meter, som er knapt 20 meter lengre enn forgjengeren.

Skipet skal forske i havområdene rundt Belgia, Nordsjøen og Middelhavet.

Prosjektteamet bak det nye forskningsfartøyet består av personer fra Det belgiske forsvaret, Belgian Science Policy Office (BELSPO) og Royal Belgian Institute of Natural Sciences – Operational Directorate Natural Environment (RBINS-OD Nature).

Skipet bygges i Vigo i Spania og skal etter planen være ferdig i 2020.