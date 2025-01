Tirsdag ettermiddag sendte Institutt for energiteknikk (Ife) ut melding om at det er oppdaget materialslitasje i våtlageret for brukt brensel fra Haldenreaktoren.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) melder nå at risikoen for en alvorlig hendelse ved lageret er mindre enn antatt.

– Vi har fått forsikringer fra Ife om at vi ikke vil få en kritisk situasjon selv om det skulle skje forskyvninger i lageret. Vi har forståelse for at befolkningen i området kan kjenne på bekymring. Det er viktig å øke bevisstheten og ha god beredskap når noe slikt skjer. Men det er viktig for oss å understreke at det ikke er grunn til engstelse for folk, sier konstituert avdelingsdirektør Ingeborg Mork-Knutsen i DSA i en pressemelding.

Hun leder tilsynet med Ife Halden. DSA har opprettet tilsynssak for å se på sikkerheten og Ifes beredskap ved lageret .

– I tillegg har vi bedt Ife vurdere mulige strakstiltak. Vi stiller krav om at sikkerheten ved slike mulige strakstiltak også må vurderes og deretter godkjennes av DSA, sier Mork-Knutsen i meldingen.

Løse bolter

DSA ble varslet av Ife 20. januar 2025 om at de under inspeksjoner knyttet til vedlikeholdsprogrammet hadde observert løse bolter og forskyvninger i strukturen som holder brenselet på plass i våtlageret for brukt brensel.

«Ife har gjort nye inspeksjoner de siste dagene som viser at det tidligere har vært gjort utbedringer i lageret som Ife mener har redusert risikoen for hendelser», heter det i meldingen fra DSA.

Tilsynsmyndighetene skriver at de som en del av tilsynet har bedt Ife om mer dokumentasjon knyttet til våtlageret, og at DSA vil gjøre egne vurderinger av Ifes risikovurderinger.