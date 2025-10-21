Riksantikvaren vil ha bru som koster 1,5 milliard mer enn Vegvesenets forslag

Statens vegvesen vil bygge skråstagbru over Glomma ved Fetsund, mens Riksantikvaren ønsker en bjelkebru. Ifølge Vegvesenet vil Riksantikvarens løsning koste mellom 1,5 og 1,7 milliarder kroner mer, og forlenge byggetiden med rundt halvannet år.