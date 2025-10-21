Samferdsel
Riksantikvaren vil ha bru som koster 1,5 milliard mer enn Vegvesenets forslag
Statens vegvesen vil bygge skråstagbru over Glomma ved Fetsund, mens Riksantikvaren ønsker en bjelkebru. Ifølge Vegvesenet vil Riksantikvarens løsning koste mellom 1,5 og 1,7 milliarder kroner mer, og forlenge byggetiden med rundt halvannet år.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
21. okt. 2025 - 10:19
