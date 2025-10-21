Abonner
Samferdsel

Riksantikvaren vil ha bru som koster 1,5 milliard mer enn Vegvesenets forslag

Statens vegvesen vil bygge skråstagbru over Glomma ved Fetsund, mens Riksantikvaren ønsker en bjelkebru. Ifølge Vegvesenet vil Riksantikvarens løsning koste mellom 1,5 og 1,7 milliarder kroner mer, og forlenge byggetiden med rundt halvannet år.

Riksantikvaren ønsker en bjelkebru over Glomma.
Riksantikvaren ønsker en bjelkebru over Glomma. Illustrasjon: Multiconsult
Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
21. okt. 2025 - 10:19
bruNy bru over GlommaSamferdselvei
