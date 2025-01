Det er i overkant av én milliard standard kubikkmeter (Sm3) mer enn forrige rekord fra 2022, kommer det fram i Sokkeldirektoratets oppsummering av fjoråret. Årsaken er blant annet oppgraderinger fra 2023 som økte kapasiteten.

– Etter at gasstransporten fra Russland gjennom Ukraina opphørte ved årsskiftet, er gass fra Norge blitt enda viktigere enn før, sier Torgeir Stordal, direktør i Sokkeldirektoratet.

Leteaktiviteten på sokkelen var også høy. Til sammen ble det gjort 16 olje- og gassfunn i fjor. Det største av dem var Haydn/Monn-brønnen som vurderes utbygd i tilknytning til Aasta Hansteen-gassfeltet.

De fleste funnene i fjor var små, men flere av operatørene vurderer å bygge dem ut med tilknytning til eksisterende felt, noe som kan gjøre dem verdt å bygge ut likevel.

Forventer fall

Samlet sett var olje- og gasseksporten på omtrent 240 milliarder Sm3. Gassproduksjonen utgjør dermed mer enn halvparten av produksjonen på sokkelen.

Investeringene på sokkelen var på 264 milliarder kroner i fjor, opp 2,5 prosent fra året før.

Ifølge direktoratet er produksjonen såpass høy fordi flere av feltene fortsatt produserer 10 til 30 år lenger enn planlagt. Mot slutten av dette tiåret forventes produksjonen å avta, men flere utbyggingsprosjekter vil kunne bremse utviklingen det neste tiåret.

Innelåste gassressurser

I en årrekke har direktoratet etterlyst mer leting i Barentshavet, der to tredjedeler av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel forventes å ligge.

I fjor var det planlagt 10 letebrønner i Barentshavet. I år forventes 4 til 6.

På starten av fjoråret var budskapet at det ennå ikke var funnet nok i Barentshavet til å kunne forsvare en gassrørladning som kobler sokkelen der til infrastrukturen lenger sør.

I år påpeker de at de at store gassressurser kan bli innelåst i lang tid dersom det ikke kommer mer eksportkapasitet, altså infrastruktur. Mer infrastruktur vil gi sterkere insentiver til å lete mer, mener de.

– Hvilken infrastruktur er det snakk om?

– Det handler om å få mer gass ut til markedet. Om det er et rør som kobler Barentshavet til Nordsjøen eller et rør til et utvidet gassanlegg på Melkøya, er ikke klart ennå. Vi må lete mer for å avklare dette. Det er derfor gledelig at det er boret flere letebrønner i Barentshavet i 2024 og det kommer minst fem nye i år, sier Stordal til TU.

Infrastruktur og mer leting kan fort bli et høna og egget-problem, mener han. Etterspørselen etter gass gjør likevel at det kan bli avklart om to til tre år hvorvidt det er fornuftig å bygge denne infrastrukturen, mener han.

Full fart på havbunnsmineraler

På kort sikt peker alle piler oppover, ifølge Stordal.

For havbunnsmineraler, der første konsesjonsrunde skulle lyses ut i år, men der SV forhandlet fram en utsettelse, er det ingenting som tyder på stopp hos direktoratet. Utsettelsen påvirker ikke dem.

– Det gjør ikke det i veldig stor grad. Vi fortsetter å kartlegge og utvikle forskrifter. Vi fikk en gledelig økning fra 30 til 150 millioner kroner i midler til kartlegging, så vi vil intensivere kartleggingen. Det er full fart for å bygge enda mer kompetanse, på ressurspotensialet og miljø, sier Kjersti Dale, direktør for teknologi, analyser og sameksistens.