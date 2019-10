Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Det har kommet over 5.000 høringssvar om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram i april.

Unison motstand mot 13 vindkraftområder

Der pekte NVE ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

En gjennomgang TU.no gjorde i sommer, viste allerede da at det nærmest var unison motstand mot forslaget, fra kommunene som til da hadde uttalt seg.

– Det er potensial for mer lønnsom vindkraft enn det er folkelig støtte for, sier NVE-direktør Kjetil Lund fra scenen på NVEs Energidager som starter i dag.

– Da må vi finne ut hvordan vi kan regulere dette, og vi har flere muligheter. Enten kan vi legge opp til konsesjonsrunder, slik som i petroleumssektoren. Da får vi en helhetlig plan og kan sikre oss at det er de miljømessig beste og mest lønnsomme prosjektene som blir bygget ut først, sier Lund.

Han trekker også fram en naturressursskatt som et mulig alternativ.

– Tok helt av

– Da vi fikk Nasjonal ramme i vår må vi si at debatten tok helt av, særlig i sosiale medier, sier energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp).

– Det er viktig med engasjement og det er lov å ha sterke følelser. Men når det går ut over enkeltpersoner som gjør en jobb de er satt til, har det gått for langt, og det er ikke akseptabelt.

I likhet med hva NVE-direktøren forklarte da planen ble lagt fram, har også Freiberg forsøkt å forklare at NVEs forslag ikke er en utbyggingsplan.

– Tanken bak en nasjonal ramme var at den skulle dempe konfliktene. Det kan vi slå fast at vi ikke har oppnådd. Defor ønsker ikke regjeringen å gjennomføre forslaget med de utpekte områdene. I det videre arbeidet vil vi gå gjennom konsesjonsprosessen. Vi ser at den kan forbedres, sier Freiberg.

Venter med nye konsesjoner

Han nevner hvordan natur- og miljøhensyn kan ivaretas, men peker på at det i dag tar for lang tid fra det blir gitt konsesjon, til vindkraften bygges ut.

– Vi vil korte inn på denne tida. Selv om NVE har skjerpet inn detaljeplanene, vil vi også se på dette.

Energiministeren varsler at arbeidet med nye konsesjoner blir satt på vent.

– Vi skjønner at utbyggerne er utålmodige, men jeg mener dette vil være til det beste for bransjen, sier Freiberg.

Hovedvekt på Sør-Norge

Regjeringens beslutning kan påvirke kraftprisen, hvis det innebærer mindre utbygging av vindkraft framover. Mens prisen på klimakvoter i EU drar strømprisen opp, vil vindkraft gi billigere strøm i Norge, ifølge NVEs nye kraftmarkedsanalyse.

Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, pekte NVE ut flest områder i Sør-Norge. «Det kommer av at vi har lagt mye vekt på hensynet til samisk reindrift og begrenset nettkapasitet i Nord-Norge», skrev NVE da direktoratet la fram sitt forslag.

De utpekte områdene har et samlet areal på cirka 29.000 km2, eller 7,5 prosent av Norges areal.

– Dette kartet må ikke leses som at her mener NVE at det er fritt fram for vindkraft. Dette er ikke en utbyggingsplan. Om lag en tredel av disse områdene er uaktuelle allerede, fordi de er naturreservat, har dårlige vindforhold og andre grunner, sa Lund til TU da planen ble lagt fram.

Naturvernforbundet: Sporet tidlig av

Leder i Norges Naturvernforbund, Silje Lundberg, mener arbeidet med nasjonal ramme sporet av veldig tidlig.

– Utfordringen med rammen som ble lagt, er at den la opp til utbygging i store urørte naturområder. I stedet burde man sett på hvordan man kunne fått til utbygginger i allerede utbygde eller industrialiserte områder. Man burde kartlagt områder der naturen allerede var forringet, men det har ikke vært NVE sitt mandat.

Lundberg sier til TU at Naturvernforbundet i utgangspunktet er for en nasjonal ramme.

– Ja, men vi er uenig i måten regjeringen har gjort det på. Men uten noe rammeverk i det hele tatt, risikerer vi at utbyggingene får fortsette like planløst og uhemmet som det har vært.

Organisasjonen er positiv tli at regjeringen varsler en gjennomgang av konsesjonssystemet med tydeligere og klarere krav.

– Men konfliktene vi ser nå handler ikke bare om nye konsesjoner, men mer om gitte konsesjoner som er gitt på dårlig kunnskapsgrunnlag. Derfor trenges det en full miljøfaglig gjennomgang av de gitte konsesjonene.

Lundberg påpeker at forbundet har bedt om klarere kriterier for å ekskludere prosjekter.

– I stedet ble det åpnet opp for å bygge i urørt natur. Man burde jobbe for å få til utbyggingen i områder der naturen var forringet allerede, sier Lundberg.

ZERO: Bedre å jobbe videre

Marius Holm i Miljøstiftelsen ZERO sier det nå er viktig at man tar vare på kunnskapsgrunnlaget i prosessen.

– Jeg mener det ville vært fornuftig å jobbe videre med å snevre inn hvilke arealer som var aktuelle for vindkraft, framfor å avslutte prosessen helt og holdent. Nasjonal ramme er et kunnskapsgrunnlag, og jeg forutsetter at selve kunnskapen ikke legges i en skuff

Holm mener det blir viktig framover å få på plass endringer i konsesjonssystemet og ikke minst skattesystemet, for å sikre de beste prosjektene og lokal oppslutning.