Denne konsesjonsrunden, som er en såkalt TFO-runde (tildeling i forhåndsdefinerte områder), omfatter mesteparten av de tilgjengelige områdene på sokkelen i Nordsjøen og Norskehavet, og en stor del av Barentshavet sør.

33 av tillatelsene er for områder i Nordsjøen, 19 for Norskehavet og kun én for Barentshavet.

Til sammen 21 selskaper søkte på konsesjonene før søknadsfristen gikk ut 3. september.

Energiminister Terje Aasland (Ap) kom med kunngjøringen om TFO-tillatelsene under det lukkede Olje- og energipolitisk seminar som Norsk Petroleumsforening holder hvert år.

Gisp fra salen

Åtte leteblokker i Norskehavet og 68 leteblokker i Barentshavet foreslås lagt til i tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO) for olje- og gassvirksomhet.

Energidepartementet sender tirsdag ut forslaget til årets runde på høring. Høringsfristen er 25. februar.

– Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk for å utvikle næringen videre, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Han kunngjorde antallet leteblokker på seminaret i Sandefjord, til et lite gisp fra salen.

TFO-området omfatter i dag størstedelen av Nordsjøen, Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør. Nå vil departementet utvide til en større del av Norskehavet og Barentshavet.

Departementet vil gjennomføre TFO 2025 i tråd med vanlig tidsplan, skriver de. Det vil si utlysing første halvår med søknadsfrist i tredje kvartal og tildeling i januar 2026. Men først skal det altså gjennomføres en høring.