Reagerer på støtteordning for elmopeder og elmotorsykler: – Enova er på villspor

Denne uken lanserte Enova støtte til elmopeder og elmotorsykler.

Støtteordingen vil gi privatpersoner 15.000 kroner i støtte til lett elmotorsykkel, 25.000 til tung elmotorsykkel og 3500 kroner til elmoped.

Det får Syklistenes landsforening og Miljøpartiet de grønne (MDG) til å reagere.

Etterlyser støtte til elsykler

– Enova er på villspor. Elektriske mopeder og motorsykler hadde allerede momsfritak. Samtidig får elsykler, som har langt større effekt, ikke noen form for støtte i dag, sier Arild Hermstad, nestleder i MDG.

Med «effekt» mener Hermstad bedre folkehelse, mindre kø, lavere energibruk og bedre luftkvalitet.

– Du sparer samfunnet for ganske mye ressurser, sier Hermstad.

I spørreundersøkelsen "Elsyklisten 2021", som Elbilforeningen la fram denne uken, svarte 56 prosent at elsykkel hadde erstattet bilkjøring. Elbilforeningen tok i bruk sosiale medier for å nå frem til 1504 respondenter som oppga at de eide elsykkel.

Hermstad er spesielt kritisk til at elektriske lastesykler, som han mener kan dekke flere behov i hverdagen enn mopeder og motorsykler, ikke får støtte.

Mener flere bør få støtte fra Enova

Enova skal, ifølge statsforetakets hjemmeside, «støtte senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon av løsninger vi trenger for å kutte utslipp og bli et lavutslippssamfunn».

Når Enova anser at en teknologi er moden, skal de normalt avslutte den aktuelle ordningen og la markedet ta seg av den videre utviklingen.

Hermstad mener det er et problem at tolkningen av mandatet gjør at Enovas støtteordninger treffer mer marginale grupper og ikke bredere lag av befolkningen.

– Når alle betaler inn til Enova, bør også flere få nytte av det, sier han.

Han understreker at elsykkel, og spesielt el-lastesykkel, ikke er spesielt billig.

– Enova kan ikke gjøre noe med at staten ikke vil ha momsfritak på elsykler. Men de bør sørge for å kompensere for det.

Uenig i at elsykler er en moden teknologi

Både MDG-nestlederen og Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes landsforening, mener at Enova bør utvide mandatet slik at elsykler kan inkluderes i ordningen.

Samtidig kan det være mulig å tolke dagens mandat slik at det inkluderer elsykkel-støtte, hevder de.

– Jeg er for eksempel ikke helt enig i at elsykkel er en moden teknologi. For det er stadig en utvikling der, blant annet på batterisiden, sier Andersson.

Foreningen er ikke noen direkte motstander av Enovas nye støtteordning, sier han.