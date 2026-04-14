Rapport viser omfattende byggeplaner i naturen i Norge: – Helt høl i hue

– Vi står midt i en naturkrise. Likevel planlegger kommunene og staten å ofre enorme natur- og friluftslivsområder, og store deler av planene er lagt til noe av det mest verdifulle vi har av natur. Det er helt høl i hue, sier Inger Lise Blyverket, generalsekretær i DNT.

Rapporten fra DNT er utarbeidet av Norkart, som har tatt utgangspunkt i analyser av arealplaner etter plan- og bygningsloven og tiltak etter sektorlovene. Det er ifølge dem første gang de to typene planer og tiltak blir analysert samlet.

– Rapporten gir dermed et mer helhetlig bilde av hvordan naturarealer kan bli påvirket av framtidig planlagt arealbruk, skriver Norkart.

Områder like stort som Akershus

Til sammen er det identifisert 5557,5 kvadratkilometer – 1,7 prosent av Norges fastlandsareal – som er avsatt til ulike formål. Det tilsvarer et område like stort som Akershus fylke – og er også omtrent like mye som hele dagens bebygde areal i Norge.

Norkart understreker at det ikke er sikkert at det blir inngrep eller utbygging i disse områdene – men at de er avsatt til det.

Av det samlede området er 85 prosent hentet fra kommunale planer. Resten faller under sektorlovgivningen, og der er det vindkraft og nettanlegg som er planlagt.

Les også: Nybilsalget i fjor: 100 prosent elbilandel i 107 kommuner

Friluftslivområder

Analysen viser blant annet at:

Det er en overlapp på 40 prosent med planene og kartlagte friluftslivsområder og andre naturverdier. Av disse områdene er de fleste definert som viktige eller svært viktige friluftslivsområder.

20 prosent av utbyggingsplanene er i naturområder som ikke har blitt grepet inn i tidligere.

En firedel av alle planene utgjør fritidsboliger, mens 2 prosent av planene ligger i strandsonen, og 6 prosent ligger i områder med villrein.

14 prosent av planene overlapper med såkalt naturskog.

– Ingen selvfølge

– Analysen viser også at summen av mange enkeltvedtak – på tvers av sektorer og kommunegrenser – kan medføre betydelige samlede konsekvenser for natur, uten at disse nødvendigvis vurderes helhetlig, skriver Norkart i rapporten.

Blyverket i DNT mener det må handling til for å ta vare på natur- og friluftslivsområder.

– Bit for bit erstattes hundremetersskoger med næringsbygg, fjellnatur med kraftverk og strandsonen med privathytter. Her i landet er vi vant til å ha kort vei til de gode naturopplevelsene, men det er ingen selvfølge i fremtiden. Nå, mens det fortsatt er natur igjen å redde, er det på tide å handle, fortsetter Blyverket.