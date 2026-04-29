Jamming skjer i lavere høyder enn før

– Nkom har siden mars også gjennomført flere målinger i lufta og på bakken, sammen med finnmarkspolitiet. Analysene viser nå GNSS-forstyrrelser ned til 2000 fot (cirka 600 meter) over Varangerhalvøya, sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en pressemelding.

Det er lavere høyder enn det som tidligere er registrert i dette området. Analysene viser at forstyrrelsene fortsatt kommer fra Russland.

– Vi gjør kontinuerlig måling i området og vil fortsette å følge situasjonen tett. Vi har også vært i kontakt med andre relevante myndigheter og delt funnene med dem, sier Slette.

Jamming er en trussel som har økt kraftig etter Russlands angrep mot Ukraina. Trusselen er særlig i høy i Nord-Norge og Øst-Finnmark.

– Alle som bruker GPS, skal kunne stole på den informasjonen de får. At disse signalene manipuleres på denne måten, er uakseptabelt. Dersom du skal på tur grensenært, advarer vi mot å stole blindt på at GPS utstyr fungerer. Ta med kart og kompass i tillegg, sier jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt.

Politiet og Nkom vil fortette å følge situasjonen tett, men vil også løfte saken internasjonalt. Blant annet gjennom klage til FN-organet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ITU.