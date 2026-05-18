SSB: Skyhøy strømpris i første kvartal – norgespris reddet regningen

Uten støtte fra myndighetene lå strømprisen på hele 195,1 øre/kWh i første kvartal – et nivå man ikke har sett siden energikrisen i 2022, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Med støtten inkludert endte snittprisen på 122 øre/kWh.

– Vi må tilbake til slutten av 2022, da det var energikrise i Europa, for å finne et kvartal med høyere strømpris, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i SSB.

Støtten fra myndighetene utgjorde 73,1 øre/kWh i kvartalet – mer enn dobbelt så høy som kvartalet før, da den lå på 29,2 øre/kWh.

– Støtten fra myndighetene 1. kvartal bidro til at samlet strømpris for husholdningene var omtrent uendret sammenlignet med samme kvartal i fjor, selv om spotprisen på strøm var betydelig høyere i 1. kvartal i år, sier Aanensen.

Det er også noen lyspunkter på strømregningen: Nettleien falt med 8,2 prosent fra samme kvartal i fjor, til 32,6 øre/kWh. I tillegg er elavgiften kuttet til 7,1 øre/kWh for hele 2026 – lavere enn tidligere år.

Rundt 55 prosent av husholdningenes strømforbruk var i februar tilknyttet den nye norgespris-ordningen, som ble innført i oktober 2025. Andelen var høyest i Sørvest-Norge, der nesten 80 prosent av forbruket var tilknyttet norgespris.