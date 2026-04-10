Krigen i Midtøsten

Ukrainske eksperter skjøt ned iranske droner i flere land i Midtøsten, ifølge Zelenskyj

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet sendte flere titalls militæreksperter til minst fire land i Midtøsten for å skyte ned iranske droner.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en pressekonferanse i Sverige 22.10.2025. Foto: regeringen.se
NTB
10. apr. 2026 - 09:42

Ekspertene ble sendt av gårde etter at de amerikansk-israelske angrepene på Iran i slutten av februar utløste en bølge av gjengjeldelsesangrep som rammet flere land i Midtøsten.

Flere land fikk demonstrert hvordan Ukraina jobber med avskjæringsmekanismer mot droner, sa Zelenskyj fredag.

– Ødela vi dem? Ja, det gjorde vi. Gjorde vi det bare i ett land? Nei, i flere, sa Zelenskyj.

– Dette handlet ikke bare om et treningsoppdrag eller øvelser, men om støtte til å bygge moderne luftforsvarssystem som faktisk kan fungere. Ja, de skjøt ned shahed-droner, fortsatte han, med henvisning til iranske droner.

Tidligere denne uken sa Zelenskyj at droneekspertene blir værende i Midtøsten selv etter at USA, Iran og Israel ble enige om en to ukers våpenhvile.

– Til gjengjeld for vår støtte og ekspertise vil vi motta ulike ting, sa Zelenskyj fredag.

