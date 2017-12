Produksjonen av E-Golf blir CO2-nøytral

Volkswagen øker bruken av fornybar energi i produksjon, og nærmer seg helt CO2-nøytral produksjon av elbiler.

Dette er en del av konsernets såkalte «Think Blue. Factory»-program, hvor målet er å bruke strøm fra fornybare kilder til sine fabrikker.

Til nå er tre fabrikker i Tyskland med i programmet, og forsynes med 100 prosent fornybar energi fra vannkraft, ifølge en pressemelding.

I 2025 skal miljøfotavtrykket ved produksjon av en bil fra produsenten være redusert med 45 prosent sammenlignet med i 2010.

Volkswagen kjøper strøm med opphavsgaranti fra kraftprodusenten Verbund, som har vannkraftverk i Tyskland, Frankrike, Sveits og Østerrike. Ordningen kalles Volkswagen Naturstrom.

Les også: Slik fungerer fremtidens stempelmotor

CO2-nøytrale elbiler

Verbunds vannkraftverk ved Kölnbrein-dammen i Østerrike. Foto: Verbund AG

Det vil si at selv om strømmen som fysisk leveres til fabrikken like gjerne kan stamme fra et kullkraftverk, kjøper Volkswagen en opprinnelsesgaranti som gjør at det garanteres at det produseres tilsvarende mengde energi fra fornybare kilder som det forbrukes.

Fra neste år vil derfor produksjonen av Volkswagens elbil e-Golf i Dresden være klimanøytral, ifølge Volkswagen. Energiforsyningen er allerede klassifisert som karbonnøytral, noe som sparer 3600 tonn CO2 i året.

Neste steg er å gå over til karbonnøytral oppvarming, som skal spare omtrent 400 tonn CO2, ettersom dette i dag gjøres ved bruk av fossile kilder.

Men det blir ingen praktiske endringer i oppvarmingen. I stedet skal Volkswagen kjøpe klimasertifikater fra klimaprosjekter i Kina og regnskogsprosjekter i Brasil.

Opprinnelsesgaranti ved motorfabrikk

Ved fabrikken i Chemnitz, som produserer motorer, har de også innført Naturstrom, som skal gi en reduksjon på 32.000 tonn CO2 i året.

Fabrikken i Zwickau, hvor bilmodellene Passat og Golf produseres, vil halvparten av energiforbruket gjøres CO2-nøytralt. Dette skal spare 44.000 tonn CO2 i året.

Til sammen kjøper Volkswagen fornybar energi til 11 av sine fabrikker.

Volkswagen-gruppen har tidligere gjort noe av det samme med andre merker i konsernet. I 2015 ble Lamborghini den første italienske bilprodusenten som ble sertifisert CO2-nøytral.

De åpnet et nytt gasskraftverk ved fabrikken i Sant'Agata, som produserer strøm, oppvarming og nedkjøling i 2015. Dette går på naturgass, og sparte 820 tonn CO2 i året.

Kraftverket kan imidlertid også gå på biogass, som potensielt kan redusere utslippene med ytterligere 5600 tonn CO2 i året. I 2010 installerte Lamborghini et solkraftanlegg som reduserte utslippet med 1000 tonn CO2.