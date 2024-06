Politikerne strøk setning som skulle prioritere rassikring

Fylkespolitikerne i Vestland vil nemlig ikke velge mellom rassikring av veinettet eller bygging av broer for å erstatte ferjer. De vil ha begge deler.

– Vi opplevde setningen som veldig bombastisk og innskrenkende. At vi ikke skulle prioritere noe annet fremfor skredsikring, sier Trude Brosvik i Vestland KrF til NRK.

Vil prioritere broer

I arbeidet med den regionale transportplanen har politikerne nå strøket setningen:

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik er det å bygge vei med elektriske gravemaskiner

«Fylkestinget skal prioritera midlar til skredsikring føre nye store vegprosjekt og ferjeavløysing».

Dermed har fylket mer rom til å prioritere andre ting. Blant annet nye broprosjekter.

– Vi vil ha et større handlingsrom i prioriteringene enn å bare binde oss til skredsikring, fastslår KrF-politikeren til NRK.

165 milliarder

Etterslepet på 43 milliarder kroner i Vestland fylke utgjør 26 prosent av totalbehovet for å oppgradere det norske veinettet. Naf har tidligere regnet ut at etterslepet er på 165 milliarder kroner i Norge.

23 av Vestlands-milliardene trengs for å sikre noen av de mest rasutsatte veiene i Norge.

Blant annet skulle noen av pengene brukes til å rassikre fylkesvei 49 - som henger sammen med starten på Nasjonal turistvei Hardanger.

Brosvik sier til NRK at prosjektet blir økonomisk krevende, men at de er villige til å ta opp store lån for å gjennomføre det.

Les også Helikopter-vraket er hevet: Ferdsskriveren er funnet – skal analyseres i England

Ber om hastemøte med ministeren

Samtidig som fylkespolitikerne i Vestland gir seg selv mer handlingsrom, ber Møre og Romsdal fylkeskommune om et hastemøte med samferdselsministeren.

De ønsker en avklaring om hvor mye staten kan bidra med til sikring av Trollstigen.

Fylkeskommunen mener de ikke har penger til å gjennomføre nødvendige sikringstiltak, skriver NRK.

Fredag 7. juni åpnet Trollstigen for sesongen etter en grundig risikovurdering.

– Vi så at det var behov for en skikkelig gjennomgang av situasjonen i Trollstigen og tryggheten til trafikantene for å kunne åpne veien, sa fylkesveisjef Ole Jan Tønnesen i en pressemelding torsdag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Trer frem med omstilling som innstilling

Møre og Romsdal fylkeskommune jobber for tiden med et forprosjekt for fjellsikring i Trollstigen. Rapporten er planlagt ferdigstilt høsten 2024.