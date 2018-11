Politikere vil hjelpe Svalbard med mer miljøvennlig reservekraft enn diesel

– Dette er tidspunktet for å se om vi kan hjelpe Longyearbyen Lokalstyre med en annen mulighet, det koster ikke all verden, sier leder i Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V).

Onsdag skrev TU at Longyearbyen må ha nytt reservekraftverk, og at Lokalstyret ikke har penger til å velge noe annet enn et nytt dieselkraftverk. Dermed fortsetter effektbalanse-problemene, noe som igjen kan føre til et forbud mot solceller og vindkraft på Svalbard.

Et nytt reservekraftverk basert på diesel er anslått å koste 55 millioner kroner.

Avinor vil presse fram sol- og vindkraft på Svalbard: Kjører på selv om det skaper trøbbel i kraftnettet

Nysgjerrig på hydrogen

Kjenseth vil ikke gå inn på valg av teknologi, men sier at «både bio og hydrogen er bedre enn det man står overfor i dag».

– En bioløsning kan man sette rett inn, men med hydrogen er det mer et spørsmål om man rekker det, sier Kjenseth.

Ketil Kjenseth (V) er leder for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Kjetil Malkenes Hovland

Mens nytt reservekraftverk haster, kan politikerne bruke litt mer tid på å bestemme seg for hvilken teknologi som på sikt kan erstatte selve kullkraftverket på Svalbard.

En konsulentrapport skrevet på oppdrag fra regjeringen peker på LNG-kraftverk, kraftvarmeverk basert på pellets, og solkraft i kombinasjon med LNG som mulige løsninger.

I tillegg har Statkraft og Sintef Industri laget en egen rapport som viser hvordan man kan bruke hydrogen laget på vindkraft i Finnmark. Kjenseth synes hydrogen-løsningen er spennende.

– Jeg er nysgjerrig på dette. Hydrogen er fleksibelt og kan transporteres på flere måter. Det er absolutt en interessant mulighet for Svalbard, sier Kjenseth.

Sier nei til gasskraftverk

Under Zero-konferansen fikk både Kjenseth og komitékollega Else-May Botten (Ap) spørsmål om hvorvidt de trodde det kom til å bli bygget et gasskraftverk på Svalbard. Begge svarte nei:

– Det er store investeringer vi snakker om, så jeg opptatt av et best mulig klimafotavtrykk. Samtidig må vi ha en realistisk debatt om hvor mye penger vi skal bruke, og hva det nye kraftverket skal brukes til. Det skal forsyne folk på Svalbard med energi, men det kan også gi verdifulle erfaringer for fastlandet, sier Kjenseth.

Selv om han sier nei til gasskraft, legger han til at gass er fleksibelt og kan brukes til som drivstoff til skip.

– Vi må investere i en løsning som ser all energi i sum, også drivstoff til maritim trafikk. Da er ikke bio så relevant, og om vi kan unngå fossilt er det det beste, mener Kjenseth.

Avinor presser på for sol og vind

Avinor er den største produsenten av solenergi på Svalbard, og dermed opphavet til effektproblemene i kraftverket.

Flyplassjef Carl Einar Ianssen har ingen intensjon om å stoppe Avinors fornybar-satsing. Han mener det i stedet må tolkes som et incentiv til å velge en fornybar energiløsning for Longyearbyen.

– Det er bra med offensive statlige aktører, men det må jo være koordinert. Flere departementer er involvert i styringen av Svalbard, og jeg vil oppfordre regjeringen om å koordinere seg og vite hva hverandres etater gjør. Det er bra å legge press, men det hjelper jo ikke hvis man ikke har noen bidrag til den endelige investeringen. Da blir det jo bare manko på effekt, sier Kjenseth.

Permafrosten smelter: 250 bolighus på Svalbard må rives fordi grunnen svikter

Vil ha «Svalbardpakke» for energisparing

Han peker på at regjeringens utredning viser et stort potensial for å redusere energiforbruket i Longyearbyen. I dag bruker bygningene på Svalbard 40 prosent mer energi enn bygg på fastlandet.

– Vi bør se på en egen «Svalbardpakke» for energisparing, og bruke den som læring for fastlandet. Aktører i bygg og anlegg kan få være med og prøve ut nye løsninger, og gi evalueringer underveis. Svalbard er en veldig interessant treningsarena, og kan bli et arktisk «høydehus» for nye energitiltak og byggemetoder for arktisk klima, sier Kjenseth.

Bosettingen i Longyearbyen ble bygget nærmest som en midlertidig brakkeby for gruvene, noe boligmassen bærer preg av. Kjenseth mener boligene må inkluderes i planlegging av infrastruktur på Svalbard.

– Man kan ikke fortsette å fyre for kråka, og velge en energiløsning i henhold til dette. Det blir bare ytterligere feil med dieselkraftverk som reserve. Nå må vi hjelpe Longyearbyen til å få gjort de riktige grepene.

Longyearbyen fyrer for kråkene: Bruker dobbelt så mye varme om vinteren som hus på fastlandet

Lanserer bioenergi

Arild Hermstad, talsperson i Miljøpartiet de Grønne. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Han får, ikke uventet, støtte fra Arild Hermstad i Miljøpartiet de Grønne.

– Det vil være skandaløst dersom man går inn for å forby sol og vind for å kjøre dieselaggregater. Det som etter hvert bør forbys på Svalbard, er fossil energi i alle former, mener Hermstad.

– Diesel bør utgå til fordel for bioenergi som minimum, siden dette haster. Det er velprøvd teknologi, og krav om bærekraftige kilder må stilles slik at det gir reelle kutt, sier Hermstad,

Han ser for seg en mangfoldig energiløsning for Svalbard.

– Man kan kombinere bioenergi, hydrogen, sol, vind, batterier, og ikke minst en storsatsing på energieffektivisering. Regjeringen bør bidra med egne midler til en omstilling av energisektoren på Svalbard, sier Hermstad.