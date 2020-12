Polestar: – Polestar 2 vil møte på «mobil-problemet»

Polestar 2 er første bil ut med Android Automotive - et fullverdig infotainmentsystem utviklet av Google. Systemet har blant annet en egen app-butikk. Det skal også få regelmessige trådløse oppdateringer, som nye funksjoner og design (se video med demonstrasjon av systemet øverst i saken).

Det er vel og bra. Samtidig melder det seg en problemstilling vi kjenner igjen fra mobiler og datamaskiner som oppdateres: Vil systemet bli tregere etterhvert som det tilføres nye og mer ressurskrevende funksjoner? En bil skal jo tross alt vare mye lenger enn en telefon.

Vi spør Polestar. De forsikrer om at maskinvaren har overskudd nok til at man ikke vil møte på ytelsesproblemer i overskuelig framtid med tjenestene de tilbyr i dag. Men:

- Det er korrekt at enhver ny enhet med programvare som er mulig å oppdatere vil gå tom for ressurser for å håndtere ny, mer avansert funksjonalitet over tid. På et tidspunkt vil det naturligvis være nye funksjoner som krever enda mer ressurser eller annen maskinvare enn hva vi har i dag, akkurat slik som at du har nye funksjoner som ikke kan kjøres på eldre smarttelefoner, svarer Polestar.

Hvor lenge holder det?

Det betyr altså at systemet på et eller annet tidspunkt vil bli utdatert. Så hvor lenge kan man forvente å ha et oppdatert system?

Polestar 2 er første bil ut med Googles Android Automotive. Bilde: Eirik Helland Urke

I mobilverden har Google en versjon av operativsystemet kalt Android One, som garanterer operativsystemoppdateringer i to år og sikkerhetsoppdateringer i tre år. Vi spurte Polestar hvor mange år systemet vil være mulig å oppdatere.

Polestar svarer at de vil tilby flere («several») fulle oppdateringer av det underliggende systemet og mange år med funksjonelle oppdateringer. Etter det vil de også ha mulighet til å komme med vedlikeholdsoppdateringer av kritiske elementer, for å sikre bruken over lang tid.

- Mulighetene for dette er mye bedre enn i dagens vanlige biler, skriver Polestar.

Ingen konkret tidsangivelse der, altså. Vi får bare håpe og tro systemet vil være brukbart ut bilens levetid.

Drives av Intel Apollo Lake

Det avhenger naturligvis av prosessoren som driver systemet. På forespørsel svarer Polestar at infotainmentsystemet drives av «den høyeste spesifiserte versjonen av Intels Apollo Lake prosessor».

Apollo Lake ble avduket i 2016 og er basert på 14 nm prosessorarkitektur. Intel lager nå mobilprosessorer basert på 10 nm, mens Apples ARM-baserte M1 til sammenlikning har 5 nm arkitektur. Nanometerangivelsen beskriver størrelsen på transistorene. Mindre transistorer kan gi lavere strømforbruk og potensielt høyere ytelse.

Vi får ikke spesifisert nærmere hva slags Apollo Lake-prosessor som brukes. Intel har blant annet kommet med en Intel Atom-prosessor på Apollo Lake kalt A3900, spesifikt utviklet for bruk i bil. Atom-serien av prosessorer er laget for enheter som skal bruke lite energi. Det blir likevel lite fruktbart å spekulere i hvilke egenskaper Polestar 2-prosessoren har, ettersom vi ikke har noe nærmere informasjon om hvilken det er.

I utvikling

Prosessoren er uansett et av flere områder som vil være i kontinuerlig utvikling - en Polestar 2 anno 2028 vil sannsynligvis ha annerledes maskinvare enn årets versjon.

Her kan vi trekke en parallell til Tesla, som blant annet kom med en oppdatering av infotainmentprosessoren i 2018 (MCU 2). Den gjorde blant annet brukeropplevelsen raskere og gav tilgang til nye funksjoner, som videostrømming og flere spill. Tesla-eiere med eldre prosessorer kunne betale nærmere 30.000 kroner for å få den nyere prosessoren i bilene.

Det er uklart om Polestar vil tilby noe liknende til sine kunder dersom det blir aktuelt i fremtiden.