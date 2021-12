Podkasten om teknologi, lønn, depresjon, overvekt og dessuten hvorfor overtid er harry

Denne høsten har en rekke folk med kunnskap om teknologi og karriere vært gjester i podkasten Teknisk sett karriere.

Her er noen av gjestene vi har hatt besøk av:

Hodejegeren som mener det er harry å jobbe mye

Hodejeger Trine Larsen i Hammer & Hanborg har tydelige meninger: Hvis du må jobbe masse overtid, har du verken god nok selvledelse eller de riktige folka som kollegaer.

Hun mener at arbeidslivet er i endring, og mens det tidligere ga status å være veldig travel og jobbe mye overtid, er en ny tid på vei, der det er harry å jobbe mye, mener hun.

Han deppa fyren i Veidekke

Veidekke-direktør Lars Erik Lund skrev en kronikk om sin egen depresjon – som han postet på alle sine sosiale medier-kontoer.

Han ønsker å bryte ned stigmaet rundt det å slite psykisk. Særlig blant menn.

– Den diametrale forskjellen mellom at det er en veldig underrapportering av menn som faktisk søker hjelp og at det er så mange menn som velger å ta sitt eget liv, det er rett og slett en epidemi, sier han.

Løsningen tror han finnes ved å skape en arena for åpenhet på arbeidsplassen.

– Jeg tror at arbeidsplassen er et veldig fint sted. Vi bruker tross alt en tredjedel av dagen vår der, sier han.

«Han var smart til å være så feit»

Direktøren i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Roar Thon, overhørte en kommentar like etter et innlegg han holdt på en konferanse: «Han var smart til å være så feit», var det noen som sa. Da skrev Thon et innlegg på Linkedin om fordommene han møter som overvektig i arbeidslivet. Han er faktisk ikke tjukk i huet.

Hva sier du til Equinor-sjefen i heisen?

Hva sier du hvis du møter drømmearbeidsgiveren din i heisen? Hva om Equinor-sjefen plutselig sto der? Da må du ha en innsalgstale klar, en skamløs selvpromotering med bare høydepunkter. Den kunnskapsrike Synneva Erland forklarer hva du må ha med i en såkalt heis-pitch, som også kan være en god start på jobbintervjuet – hvis du altså ikke stadig støter på Anders Opedal i heisen.

Han spurte 15 kolleger om hva de tjener

Vi fikk et lite spark bak om økt åpenhet om lønn oss kollegaer imellom da Øyvind Kyrkjebø, rådgiver i Nito, var i podkaststudioet og fortalte om hvordan han har spurt 15 kollegaer om hva de tjener. Selv om det var litt flaut.

Kyrkjebø forteller at lønnsforskjeller mellom kolleger kan være med på å drive lønna opp på sikt.

Hva gjør du hvis du mister jobben?

Elaine Bloom er karriererådgiver, hun jobbet med å omstille oljearbeidere i Stavanger da krisen traff i 2014. Hennes råd fra den omstillingen kan være relevant for hvordan oljearbeidere kan omstille seg etter et grønt skifte, mener hun.

Her kan du høre hvordan Elaine Bloom fikk respekt som ung kvinne i møte med eldre oljearbeidere i en livskrise.

Hva om du blir diskriminert uten at du vet det?

Like før jul kom Equality Check-gründer Isabelle Ringnes til studio og fortalte om hvordan hun har blitt kalt både søta og bærta i sin tid i teknologibransjen. Nå jobber hun med å måle og skape mangfold, så det lages teknologi som passer for alle.

Ringnes har også eksempler på hvordan teknologi kan diskriminere, uten at vi som brukere merker det.

