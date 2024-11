Oslo har landet milliardkontrakt for nytt vannbehandlingsanlegg

Prosjektet med å gi Oslo en ny reservevannforsyning har pågått i flere år. Kontrakten for byggingen av anlegget som skal behandle vannet, er på omtrent 8 milliarder kroner.

Vann- og avløpsetaten i Oslo har inngått avtale med AF Gruppen og Multiconsult.

Det nye anlegget skal ligge på Huseby, og er ifølge en pressemelding fra Oslo kommune det største som noensinne er bygd i Norge. Anlegget er også den mest kompliserte delen av det enorme prosjektet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Hvordan sikre fjernarbeid og hjemmekontor: En guide til moderne IT-sikkerhet

Vannforsyningen fra Holsfjorden til Oslo har vært forfulgt av kostnadssprekker. Første del av prosjektet var anslått til 12,5 milliarder, og del to til 9,25 milliarder kroner – totalt 21,75 milliarder kroner. Total kostnadsramme har nå økt til 30,3 milliarder kroner.

90 prosent av Oslos innbyggere får vann fra det samme vannbehandlingsanlegget, sånn som situasjonen er i dag. Den nye reserveforsyningen omfatter alle Oslos innbyggere.

– AF Gruppen er svært tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakten om å bygge nytt vannbehandlingsanlegg for Oslo kommune. Vi ser fram til å fortsette et godt samspill med Oslo kommune og gjennomføre byggingen slik at innbyggerne i Oslo har en trygg og sikker vannforsyning også i fremtiden, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding.