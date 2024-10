Oppgradering av togstasjoner øker med én milliard kroner

Fra 2026 skal 36 nye lokaltog og 19 nye regiontog fra Alstom settes i drift i Oslo-regionen. Togene øker kapasiteten med 40 prosent og er lengre enn eksisterende togsett.

Plattformer på flere stasjoner må derfor forlenges. Nå viser det seg at dette blir langt dyrere enn det opprinnelige anslaget, skriver Aftenposten.

Opprinnelig var det anslått at det ville koste 1,6 milliarder kroner å oppgradere ti stasjoner, men i forslaget til statsbudsjett for 2025 heter det at oppgraderingene vil komme på 3,2 milliarder kroner.

Mer komplekst enn først antatt

Bane Nor sier til Aftenposten at kostnadsøkningen skyldes at løsningene på stasjonene er mer komplekse og kostnadskrevende enn først antatt. Det må tas hensyn til eksisterende infrastruktur og trafikk på gang-, sukkel- og bilveier under bygging. Omfanget har økt, og med det prisen.

I tillegg skal Bane Nor bygge parkeringsplasser til de nye togene.

Oppgraderingene er ikke satt i gang. NCC skal utføre oppgradering av åtte stasjoner. De nye togene er 220 meter lange.