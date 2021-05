Tar offshore ladesystem på land

Sandnes vil bruke pant for å teste ut om det får brukerne til å parkere elsparkesykkelen på faste ladepunkt.

Ved å legge til pant på leien av elektriske sparkesykler, skal brukerne motiveres til å sette dem fra seg i egne områder, i stedet for å slenge dem fra seg på fortauene til bry og fare for fotgjengere. Disse parkeringsplassene utstyres med trådløse ladepunkter slik at syklene lades mens de står parkert.

Teknologien gjenbrukes fra ladeplater som allerede i dag lader undervannsdroner ved oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

– Vi så nyhetene om konflikter mellom elsparkesykler og fotgjengere i Oslo og Bergen. Da slo det oss: Dette kan vi løse, sier Helge Sverre Eide fra WPC (Wireless Power and Communication), som også står bak Blue Logic.

I 2020 vant Blue Logic «ONS Innovation Award» for de trådløse ladeplatene til undervannsdronene. Et nytt søsterselskap, Mobility Dock, skal utvikle tilsvarende ladeløsninger for elsparkesykler på land.

Anne Lise Falch Anfinsen og Trond Kjærstad er positive til at elsyklene skal få selskap av elsparkesykler i Sandnes. – Vi er opptatt av å få på plass et bedre tilbud for mikromobilitet. Men det må ikke gå på bekostning av trafikksikkerhet og framkommelighet på fortauene, sier Kjærstad Foto: Alf Bergin

Patentert ladeløsning

I den første prototypen ble ladeplaten plassert under elsparkesykkelen, slik som på undervannsdronene. Men bakkemonterte ladepunkt viste seg å kunne få utfordringer med oppsamling av løv og snø, og i tillegg være et hinder for feiing av gangstier. Derfor plasseres ladeplaten nå på gaffelrøret under sykkelstyret.

– Det betyr at de stasjonære ladepunktene monteres på veggen i stedet, noe som forenkler rengjøring og vedlikehold, sier Eide.

WPC har patentert den trådløse ladeplaten som kombinerer egenskapene fra QI og resonans.

– Vi regulerer opp mot resonans i hele effektområdet, og kan oppnå en virkningsgrad på 95 prosent ved hjelp av datakommunikasjon i midten av magnetfeltet. WPC definerer nå en åpen standard for hvordan dette kan gjøres i hele verden, sier han.

Testby

Med sine 80 000 innbyggere er Sandnes liten nok til å være en oversiktlig testby, men stor nok til at resultatene herfra enkelt kan skaleres opp til langt større byer.

– Det interessante for oss er hvordan denne teknologien muliggjør logistikk og parkering av elsparkesyklene, slik at de ikke ligger og slenger og skaper rot og farlige situasjoner, sier Anne Lise Falch Anfinsen, rådgiver i næringsavdelinga i Sandnes kommune.

Det planlegges å sette ut de første elsparkesyklene i mai. Antallet kan bli 200, med opsjon for 100 til. Det offentlige, og private aktører som for eksempel kjøpesentra, sørger for ladestasjoner rundt om i Sandnes og Forusområdet. Det kan komme 40-60 ladestasjoner, hver med opptil 10 ladepunkt hver.

Etter at piloten er kjørt, og kommunen har fått evaluert erfaringene, skal prosjektet tas opp til politisk behandling.

– Anonyme bevegelsesdata fra elsparkesyklene kan vise oss hvor folk skal hen, og gi oss bedre data for hvor framtidige ladestasjoner bør settes opp, sier Trond Kjærstad, fagleder for vei i Sandnes kommune.

Pant

Men for at det ikke skal ende med rot og klager på henslengte elsparkesykler, skal problemet løses med økonomisk gulrot. Når en sparkesykkel leies ut, plusses det på en pant. Når brukeren avslutter leieforholdet, tilbakebetales panten. Dersom han ikke gidder, men setter fra seg elsparkesykkelen på fortauet og avslutter leieforholdet, får han ikke panten i retur. Den blir stående igjen på sykkelen.

– Panten på elsparkesykkelen kan hvem som helst få ved å parkere den på nærmeste ladepunkt. Hvem som helst kan bli en juicer, sier Eide entusiastisk. (En juicer/hunter/ranger/o.l. er en som henter inn henslengte elsparkesykler for operatørene, red.anm.)

Det blir som å levere flasker i en panteautomat i stedet for å slenge dem fra seg i grøfta. Målet er at hvermannsen skal kunne samle både flasker og elsparkesykler.

For å få til en ryddigere by, er Jetro og Masterloop med på laget. WPC (gjennom Mobility Dock) står for den trådløse ladingen, Jetro leverer elektronikken, som via 4G IoT kommuniserer med Masterloops skyløsning.

– Sensorene sender signaler bare når elsparkesykkelen er i bruk, så de bruker svært lite strøm, sier Knut Østerholt, daglig leder i Jetro.

Mens sensorikken til Jetro viser om elsparkesykkelen er parkert på godkjent ladepunkt, står Masterloop for bokholderiet.

– Vi har oversikt over hver enkelt elsparkesykkels gjenstående ladetid, og også om det er pant på den som andre kan hente ut, sier Jan Helge Skailand daglig leder i Masterloop.

Spent

Mens Sandnes ikke har hatt elsparkesykler til utleie, har Stavanger erfaring med å ha 750 elsparkesykler fra tre aktører i sine gater. Ifølge Trygve Petter Nilsen, seksjonsleder for vei i Stavanger kommune, har de ikke opplevd problemer av betydning.

– Vi har hatt dialog med aktørene fra dag en. Det har vært en suksess. Det eneste som kan være en utfordring, er brukere som setter fra seg elsparkesykkelen. Men noe stort problem er det ikke, sier han.

Stavanger er med i arbeidsgruppa for prosjektet.

– Det blir spennende å se om panteordningen får brukerne til å sette elsparkesykkelen fra seg på en ladestasjon, og ikke som nå, akkurat der de vil, sier Nilsen.

Falch Anfinsen i Sandnes er positiv til gjenbruken av offshoreteknologi på land.

– Det er bra hvis dette bidrar til det grønne skiftet, gir verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier rådgiveren i næringsavdelingen.

De første elsparkesyklene fra operatøren Ryde, sammen med ladepunkt rundt om i Sandnes sentrum og på Forus, skal etter planen settes ut i god tid før 17. mai.

Artikkelen sto først på trykk i TUs månedsmagasin 4/21.