Abonner
Samferdsel

Nye Veier får millionbot for arbeid ved Grenlandsbrua

Nye Veier har fått en foretaksstraff i forbindelse med byggingen av den nye Grenlandsbrua ved Brevik.

Nye Veier har fått millionbot for arbeidet med den nye Grenlandsbrua. Den bygges ved siden av den eksisterende, og blir nærmest en tvillingversjon av den gamle. Bilde fra mars 2025.
Nye Veier har fått millionbot for arbeidet med den nye Grenlandsbrua. Den bygges ved siden av den eksisterende, og blir nærmest en tvillingversjon av den gamle. Bilde fra mars 2025. Foto: Arash A. Nejad
Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist
17. okt. 2025 - 15:00

Foretaksstraffen og millionboten handler om brudd på naturmangfoldloven, skriver NTB.

Det er politiet i Sør-Øst som opplyser om straffen i en pressemelding.

Nye Veier var anmeldt av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for alvorlig miljøkriminalitet.

Byggingen av ny Grenlandsbru på E18 berører Blekebakken og Frierflogene naturreservat i Porsgrunn kommune.

To deler av området i naturreservatet, til sammen cirka 200 kvadratmeter, ble påført skader. Jordmasser, slam, stein og stubber ble tippet over deler av arealet, og flere eiketrær ble felt.

– Etterforskningen har vist at tiltakene som ble foretatt, var i strid med dispensasjonen, skriver politiet i pressemeldingen.

Det befant seg rødlistede arter som blant annet papegøyerørsopp, og flere sårbare truede arter som flueblom og grenmarasal på områdene.

Nye Veier har vedtatt straffen.

Aalborg Lufthavn måtte stenge etter droneobservasjoner. Det er også observert droner ved tre andre danske flyplasser natt til torsdag.
Les også:

Danmark: Militære flyplasser rammet

Nye VeierSamferdsel
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Asplan Viak
Erfarne akustikere
Asplan Viak
Oslo, Sandvika
23. okt.
Anima
Operations Generalist
Norsk Nukleær Dekommisjonering
Mekanisk ingeniør
Nammo Raufoss AS
Kvalitetssikrings­ingeniører
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør - kjemi og materialteknologi
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
En tjeneste fra