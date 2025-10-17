Nye Veier får millionbot for arbeid ved Grenlandsbrua

Foretaksstraffen og millionboten handler om brudd på naturmangfoldloven, skriver NTB.

Det er politiet i Sør-Øst som opplyser om straffen i en pressemelding.

Nye Veier var anmeldt av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for alvorlig miljøkriminalitet.

Byggingen av ny Grenlandsbru på E18 berører Blekebakken og Frierflogene naturreservat i Porsgrunn kommune.

To deler av området i naturreservatet, til sammen cirka 200 kvadratmeter, ble påført skader. Jordmasser, slam, stein og stubber ble tippet over deler av arealet, og flere eiketrær ble felt.

– Etterforskningen har vist at tiltakene som ble foretatt, var i strid med dispensasjonen, skriver politiet i pressemeldingen.

Det befant seg rødlistede arter som blant annet papegøyerørsopp, og flere sårbare truede arter som flueblom og grenmarasal på områdene.

Nye Veier har vedtatt straffen.