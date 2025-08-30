Gassflaske eksploderte inne i leilighet

En gassflaske har eksplodert i en leilighet i et bygg med fire leiligheter. En mann i 70-årene har fått brannskader.
Politiet skriver at eksplosjonen har blåst ut en yttervegg på bygningen. Det er snakk om store materielle skader, og ifølge politiet er to leiligheter totalt ubeboelige.
– En mann i 70-årene er kjørt til sykehus med brannskader, og en person som hjalp vedkommende ut mottar behandling for å ha pustet inn røyk, skriver politiet.
Bygget er evakuert og alle beboere er gjort rede for. Mannen med brannskader var inne i den aktuelle leiligheten der eksplosjonen skjedde.
