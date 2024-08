Nyboligsalget øker, men det bygges mindre

I andre kvartal ble det solgt 4931 nye boliger, som er 27 prosent flere enn samme kvartal i 2023, viser ferske tall fra Boligprodusentene.

Særlig leilighetssalget har økt. Det er solgt 2588 leiligheter i andre kvartal, som er en oppgang på 61 prosent fra samme kvartal i 2023.

Igangsettingen av nye boliger i første halvår er imidlertid den laveste som noensinne er målt, ifølge Boligprodusentene.

Salget er høyere enn igangsettingen

I første halvår ble det solgt 7768 nye boliger, mens det ble igangsatt bygging av 6028 boenheter.

I siste tolvmånedersperiode ble det solgt 14.002 nye boliger, en nedgang på seks prosent. Det ble igangsatt 13.853 boenheter i samme periode, som er 25 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

– Salget flatet ut våren 2024 og viser nå forsiktig oppgang. For første gang på to og et halvt år er salget høyere enn igangsettingen de siste tolv måneder, men nivået er fortsatt bare halvparten av boligbehovet, skriver Boligprodusentene i en pressemelding.

Ber om tiltak

Boligprodusentene har beregnet at det de neste fire årene vil bli ferdigstilt 40.000 færre boliger enn behovet.

Organisasjonen mener regjeringen har gjort svært lite for å sikre tilstrekkelig boligforsyning og ber om raske tiltak.

De mener utlånsforskriften, som skal vurderes i høst, bør endres for å legge til rette for økt boligbygging, og at Husbanken bør tilføres flere midler.