Ny nedgang i ledigheten for ingeniører

Også i oktober gikk arbeidsledigheten for ingeniør- og ikt-fag ned, viser ferske tall fra Nav. Med få unntak har det siden toppnivået i januar 2017 vært en jevn nedgang i ledigheten for yrkesgruppen.

Nå er antallet som er registrert uten jobb i Navs registre mer enn halvert siden den gang.

På topp var i alt 8626 ingeniører arbeidsledige. Nå er antallet nede i 4112.

Flere nye stillinger

Det er omkring 260 færre ingeniører i Navs lister siden utgangen av september.

Det siste året har det vært en nedgang på 1645 ledige innen ingeniør- og ikt-fag. Det vil si en nedgang på 29 prosent siden oktober i fjor. Det gjør det til yrkesgruppen med størst nedgang det siste året – også for denne måneden.

Ingeniør- og ikt-fag var som kjent yrkesgruppen hvor arbeidsledigheten økte mest, da ledigheten var på vei oppover.

Andelen ledige ingeniører ligger nå på 1,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,2 prosent for ett år siden. For alle yrkesgrupper under ett ligger andelen arbeidsledige nå på 2,3 prosent (sesongjustert tall).

I oktober ble det registrert 39.000 nye ledige stillinger på nav.no. Bare innen ingeniør- og ikt-fag var det 5200 nye stillinger denne måneden. Kun yrkesgruppen helse, pleie og omsorg hadde flere.