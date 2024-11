Ny EU-kommissær lover lavere strømpris

Jørgensen ble tirsdag grillet i EU-parlamentet – en utspørring det er ventet at han vil overleve.

Som ny energikommissær blir Jørgensen en svært viktig kontakt for Norge.

– Uakseptabelt

– Energipolitikk er i kjernen av nesten alt EU gjør, sier Jørgensen og peker på konkurransekraft, sikkerhet og klimaendringer – for å nevne noe.

– Disse utfordringene overlapper hverandre. Det gjør også løsningene, slår han fast.

Men ifølge Jørgensen står en utfordring over alle andre: De høye energiprisene.

– Europeiske bedrifter betaler to-tre ganger mer enn konkurrentene i USA og Kina. Dette er uakseptabelt, og vi må få prisene ned. Dette vil være en topprioritet, sa Jørgensen i sin innledning.

Vil påvirke Norge

Han lover en rekke konkrete tiltak for å få ned strømprisen, blant annet å bygge ut mer fornybar kraft og sikre bedre energieffektivisering.

Lavere strømpris i Europa vil også påvirke strømprisen i Norge som er en del av EUs energimarked.

Samtidig skal store deler av Europas industri elektrifiseres. Under utspørringen etterlyste parlamentarikere konkrete elektrifiseringsmål fram mot 2030.

Jørgensen kom ikke med noen konkrete tidslinjer, men slo fast:

– Det skal gå fortere enn det gjør nå.

Samtidig krever omstillingen enorme investeringer, påpeker han. Bare å bygge ut et nytt – og nødvendig – kraftnett er beregnet til å koste svimlende 500 milliarder euro.

I tillegg må det bygges ut langt mer fornybar kraft.

Jørgensen lover imidlertid å legge fram en plan for både dette, samt en plan for å kutte ut all bruk av russisk gass, i løpet av sine første 100 dager.

Helomvending på kjernekraft

Danmarks tidligere klimaminister fra partiet Socialdemokratiet har tidligere markert seg som en motstander av kjernekraft. Men nå har han snudd.

– EU kan ikke nå sine mål uten kjernekraft. Det er bare slik det er, medga han under høringen.

Jørgensen mener nå at atomkraft er en viktig del av den grønne omstillingen.

– Atomkraft er og vil være en del av den europeiske energimiksen og en del av løsningen når det gjelder å avkarbonisere energisystemet, sier han.

Jørgensen trekker også fram hydrogen som «ekstremt viktig» for grønn omstilling.

Også biogass skal bli et nytt satsingsområde, lover han.

Første boligkommissær

Jørgensen får en dobbel portefølje: Han blir også EU-historiens første boligkommissær.

Lavere strømpriser vil også komme husholdningene til gode og er et viktig bidrag for å få bokostnadene ned, påpeker han.

– I dag er det altfor mange som strever med å finne et sted å bo. Dette er uakseptabelt. Alle har rett til en anstendig og rimelig bolig, sier Jørgensen.

Det er parlamentet som godkjenner de nye kommissærene. Det er imidlertid få som tror at Jørgensen får tommel ned.