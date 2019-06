Norske Nel satser på hydrogenbusser: Vil utkonkurrere diesel

Det norske hydrogenselskapet Nel er med å starte konsortium for å fremme hydrogenbusser. I første omgang vil konsortiet levere 600 busser til Danmark, Storbritannia og Latvia.

– Noen må ta ansvaret for at hydrogenbusser virkelig skal ta steget og bli konkurransedyktige med diesel. Det er noe av målet med dette konsortiet, sier administrerende direktør Jon André Løkke i Nel ASA til Teknisk Ukeblad.

En studie som TU omtalte i 2017, indikerer at hydrogenbusser kan konkurrere med dieselbusser på pris. Særlig om norsk kraft brukes til å fremstille hydrogenet.

– Vil slå diesel ned i støvlene

Med i det nye samarbeidet er Ballard Power Systems Inc., Hexagon Composites ASA, Wrightbus Ltd., Ryse Hydrogen Ltd. og Everfuel Europe AS.

– Det dreier seg om å skalere opp produksjonen og få ned kostnadene. For å få til dette må vi få lavere busskosktnader, lavere kostnader på brenselceller og stasjoner. I dette konsortiet har vi partnere i alle deler av verdikjeden, sier Løkke. Han viser til at Nel leverer hydrogenstasjoner, Ballard leverer brenselceller, Hexagon leverer hydrogentanker og at irske Wrightbus levere busser.

Nel leverer i dag elektrolysere til 80 ulike lande. De har også levert hydrogenstasjoner til ti ulike land, seinest i mai inngikk selskapet kontrakt om å levere hydrogenstasjoner til London Bus Services Limited.

– Vi ønsker at hydrogenbusser så snart som mulig skal kunne konkurrere uten insentiver. Vårt anliggende er å samarbeide for å få det til. Her kan vi vise vei og sørge for at hydrogenbusser slår diesel ned i støvlene så snart som mulig, sier han og viser til at om man tar med også indirekt kostander, såkalt TOC, er slike busser allerede lønnsomme.

Også Wrightbus er fornøyd med det nye konsortiet:

– Det er essensielt at kommersielle selskaper samarbeider for å skape et virkelig utslippsfritt mobilt samfunn, sier direktør for forretningsutvikling, David Barnettt, i Wrightbus i en pressemelding.

Wrightbus produserer blant annet de kjente toetasjers bussene som kjører i London, og leverte i 2016 sin første hydrogenversjon av denne. Med på den første kjøreturen var blant annet prins Charles og hans kone Camilla, hertuginne av Cornwall.

Pålitelig teknologi

Det nye konsortiet har fått navnet H2Bus med NEL-direktør Jacob Krogsgaard som styreleder.

– Busser basert på brenselscelleteknologi har vært demonstrert rundt om i Europa i over ti år. Teknologien er pålitelig, effektiv og gir null utslipp. Industriens utfordring er nå å skalere opp produksjonen av brenselcelle-teknologien og hydrogenbusser for å få ned kostnadene. Dette vil nå bli mulig gjennom H2Bus-konstoritet, sier Krogsgaard i en melding.

Ifølge konsortiet vil de kunne leverer hydrogenbusser til under 375.000 Euro, litt under 3,7 millioner kroner med dagens kurser. Vedlikeholdskostnadene er beregnet til under 3 kroner per kjørte kilometer, og hydrogenkostnadene til mellom 50 og 70 kroner per kilo.

– Det vil bli det billigste nullutslippsløsningen for busser på markedet, sier Krogsgaard i meldingen. Konsortiet har så langt fått 40 millioner euro i støtte fra EU til initiativet, og vil nå gå inn i en fase for å reise enda mer penger for å realisere visjonen om 600 hydrogenbusser.

– Hydrogen er den beste nullutslippsløsningen for tunge kjøretøy. Hydrogen kan bli effektivt produsert av fornybar energikilder og distribuert med trailer til busstoppene. Her kan bussene tanke på fem minutter Dette er helt sammenliknbart med diesel, sier Krogsgaard.

– Vi vil tilby de billigste nullutslipp bussene for å møte den økende etterspørselen i de store europeiske byene, sier han.