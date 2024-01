Norsk teknologi reduserer globale kostnader i flytende havvind

2023 var preget av mange dårlige nyheter for oss i havvindbransjen. Høye kostnader var grunnen til at store utviklere trakk seg ut av prosjekter flere steder i verden. I debatten rundt havvind her hjemme hevder kritikere stadig at flytende havvind blir for dyrt.

På grunn av Norges erfaring med teknologiutvikling i olje og gass har vi de aller beste forutsetningene for å lede an når kostnadene for flytende havvind skal ned globalt.

Det er en konkurranse mellom fornybarnæringene. Vinnerne vil være de som får ned kostnadene samtidig som de oppnår sosial aksept. Vi i havvindbransjen er tydelig på at prosjekter i en tidlig fase trenger starthjelp, men på sikt skal denne næringen – som alle andre – stå på egne bein.

Verdensledende på havvind-teknologi

Foto: Met Centre

En kartlegging vi har gjort, viser at Norge er helt i tet i verden på å utvikle ny teknologi for flytende havvind. Dette er vårt sikreste kort for å skape lønnsomhet raskere.

Industrien fikk i desember en etterlengtet julegave fra Energidepartementet: Vårt testsenter for flytende havvind, Met Centre, fikk endelig grønt lys for å utvide med fem testturbiner.

Flere enn tjue selskaper er interessert i en testplass. De har banebrytende teknologier som på hver sin måte bidrar til reduserte kostnader. Innovative selskaper tenker nytt når det gjelder industrialisering, materialvalg, konsepter og forankringssystemer.

På nyåret slapp vi nyheten om at Aker Solutions skal teste verdens første undersjøiske kraftfordelingssystem for flytende havvindturbiner ved Met Centre. I prosjektbeskrivelsen viser de til en kostnadsreduksjon for flytende havvindparker på 10 prosent.

Kan bli et rekordår

For oss i industrien er det viktig at kritikere setter seg inn i nåtidsbildet og fremtidsanalysene og ikke bruker utdaterte argumenter når de tviler på at flytende havvind er lønnsomt. Vi er inne i en brytningstid nå, hvor innovasjonsgraden stiger kraftig. I fjor lanserte vi sammen med tunge industripartnere Norges første akselerator for havvind. Hele 70 oppstartsselskaper har allerede meldt interesse for å være med og utvikle kostnadsreduserende konsepter og teknologi.

Nå skal vi i industrien ta vårt ansvar og utvikle teknologi som får kostnader ned og investeringsviljen opp. Etter dårlige nyheter følger heldigvis gode: Ny teknologi og lavere renter bidrar allerede nå til kostnadsreduksjoner. 2024 spås av store analysemiljøer som 4C Offshore og Esgian til å bli et rekordår for havvindinvesteringer.