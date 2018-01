Norsk selskap forsikrer brennende oljetanker - frykter oljekatastrofe

Et mannskap på 31 fra Sanchi, som står i brann utenfor kysten av Kina, er fortsatt savnet. Og miljøorganisasjoner frykter enorme naturskader dersom oljen lekker ut i havet.

Skuld er inne i forsikringen av begge skipene, som altså kolliderte i Øst- Kinahavet lørdag omkring 260 kilometer utenfor Shanghai.

1 million fat kondensat

– Vi har såkalt hovedansvar for kaskodekningen av Sanchi, men vårt finansielle ansvar er bare på 15 prosent av skipsverdien, opplyser toppsjef Ståle Hansen i Skuld til NTB.

– På alle kaskoforsikringer for skip er det flere forsikringsselskaper inne. Vi er såkalt hovedforsikrer, men det betyr bare at vi står for saksbehandlingen, presiserer han.

Kinesiske myndigheter jobber frenetisk for å hindre oljesøl fra det havarerte iranske tankskipet Sanchi. Dårlig vær gjør arbeidet enda vanskeligere.

Sanchi var lastet med nesten 1 million fat kondensat, eller lettolje, i tillegg til drivstoffolje da tankskipet kolliderte med CF Crystal. En voldsom brann brøt ut, og fortsatt ligger det tung røyk over området av kysten utenfor Shanghai. Miljøorganisasjoner frykter enorme miljøkonsekvenser i havet dersom skipet skulle synke med store mengder lettolje og drivstoffolje.

Ansvarsforsikring for CF Crystal

Skuld har også ansvarsforsikringen for lasteskipet CF Crystal. Og dersom det viser seg at det var lasteskipet som var skyld i kollisjonen, kan beløpet bli stort. Det er imidlertid for tidlig å trekke noen konklusjoner om skyld ennå.

– Det beløpet kan i så fall bli betydelig, men det er derfor vi er her. Det er vårt samfunnsansvar, sier Hansen, som forklarer at Skuld igjen har reassuranse.

– Vi kjøper reassuranse for å kunne forsikre slike store summer. Det er over hundre aktører som er med på dette samarbeidet, og vi har ulike andeler, forklarer han videre.

Kontakt med kineserne

Hansen opplyser at selskapet har kontakt med kinesiske myndigheter for å få kartlagt hva som har skjedd og hvem som har ansvar og deretter hvem som skal betale for hva.

– Det er for tidlig å si hva som har skjedd. Nå dreier det seg om å få kontroll på det brennende oljetankeren og å finne det savnede mannskapet.

Vi har satt i gang et stort team fra våre kontorer rundt om i verden. Og disse ni kontorene, som opererer i ulike tidssoner, jobber kontinuerlig med saken nå, forteller Hansen.