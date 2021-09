Norges siste kullgruve legges ned

Longyearbyen lokalstyre har sagt opp avtalen med Store Norske om å kjøpe kull fra Gruve 7 fra september 2023. Dermed legges Norges siste kullgruve ned.

– Gruve 7 eksisterer for å levere kull til energiverket i Longyearbyen. Når avtalen om å levere kull til energiverket nå er sagt opp, er det ikke lenger grunnlag for drift av gruva, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske i en pressemelding.

Det var 15. september at Longyearbyen lokalstyre vedtok å legge ned dagens kullkraftverk innen høsten 2023. Byen skal da gå midlertidig over til diesel, før en permanent, ny fornybar energiløsning skal være på plass.

25. september 2023 legges Norges siste kullgruve ned.

55 årsverk forsvinner

– Vi takker Store Norske for en god kull-leveranse over mange år, og vi ser frem til godt samarbeid de neste årene for å avvikle kull-leveransen på en ryddig måte, sier Morten Dyrstad, administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre, i meldingen.

I dag er det historisk høye priser på kull, så fram til nedleggelsen vil Store Norske, som eies av staten, øke produksjonen og eksporten av kull. Til tross for de høye kullprisene er Store Norske avhengig av overføringer fra staten for å dekke driftsunderskuddet.

– De neste to årene skal vi ta ut kullet som allerede er klargjort til produksjon. Det betyr at vi øker den årlige produksjonen fra rundt 90 000 tonn i dag til over 125 000. Dermed avslutter vi gruvedriften på en mest mulig kostnadseffektiv måte, sier Per Nilssen, sjef for Gruve 7.

55 årsverk forsvinner

Nedstengingen fører til at rundt 55 årsverk forsvinner. Svein Jonny Albrigtsen, som er sikkerhetsinspektør i gruva og leder av Svalbard Arbeiderparti og LO-Svalbard, reagerer på nedleggelsen.

– Jeg vil jobbe politisk for å fortsette med gruvedrifta. Det er jo snakk om mange arbeidsplasser. Vi har også fått signaler fra Ap og Sp, som sitter i forhandlinger, om å bevare arbeidsplasser i Gruve 7, sier Albrigtsen til NRK.

Store Norske jobber i dag med å legge forholdene til rette for en avslutning av Gruve 7 som ivaretar de ansatte.

– Den endelige sluttdatoen er en tung beskjed for våre medarbeidere, men gir også forutsigbarhet, sier Ertsaas.

Vil satse på fornybar energi

Fram mot 2023 forsvinner 80 industriarbeidsplasser fra Svalbard, ettersom stenging av Gruve 7 langt på vei sammenfaller med avslutning av oppryddingen av Svea. Ertsaas mener derfor at omstilling og utvikling av næringslivet i Longyearbyen blir svært viktig fremover, og at det haster.

Store Norske vil heller satse på fornybar energi.

– Vår ambisjon er å skape nye arbeidsplasser i Longyearbyen innen fornybar energi. Det haster å få på plass midler til denne omstillingen, sier Ertsaas i meldingen.

Midlene vil han skal gå til å planlegge og tilrettelegge for innfasing av fornybare løsninger, som i faser skal erstatte diesel som overgangsløsning. Han mener at arbeidet bør ledes og gjøres lokalt i Longyearbyen slik at byen bygges opp til et kompetansesenter for energiomstilling i Arktis med nye, lokale arbeidsplasser.