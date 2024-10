Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunngjorde nyheten i forbindelse med Nordisk Råds møte på Island.

Pengestøtten inngår i Nansen-programmet, men det er nytt at Norge deltar i dette initiativet for å styrke Ukrainas luftvern.

– De russiske angrepene pågår med full styrke, og Ukraina trenger mer luftvern for å beskytte befolkningen. Det er derfor en norsk prioritet å støtte Ukraina med luftvern, og jeg er glad for at vi kan bidra til at Ukraina kan få tilgang til nytt patriot-batteri, sier Støre.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik bidro skumglass til rask gjenoppbygging av E16 etter utglidning

– Et av de aller viktigste behovene

Norge har bidratt med luftvern til Ukraina i flere omganger tidligere, både gjennom donasjon fra Forsvarets egne lagre og gjennom internasjonalt samarbeid. Norge har i tillegg donert Nasams luftvern og norsk personell lærer også opp ukrainske soldater.

– Mer luftvern har siden krigens begynnelse vært et av de aller viktigste behovene for Ukraina. Ukrainas behov skal ligge til grunn for norsk støtte, og vår støtte skal være langsiktig, sier Støre.

Norge har tidligere i år også bidratt med fire milliarder kroner til luftvern, blant annet gjennom det tyske luftvern-initiativet for å skaffe Patriot-missiler.

– Helt nødvendig

Under Nato-toppmøtet i sommer offentliggjorde regjeringen at 1 milliard av dette går til å donere et komplett IRIS-T luftvernbatteri til Ukraina sammen med Tyskland, samt til reparasjon og vedlikehold av luftvernmateriell.

– Luftvern er blant de aller mest kritiske ukrainske behovene. Uten tilstrekkelig luftvernmateriell er det ikke mulig å beskytte militære installasjoner og militære styrker som skal forsvare landet – og det er heller ingen beskyttelse å gi til barn og voksne som forsøker å leve sine vanlige liv og den sivile infrastrukturen som skal gi befolkningen strøm og varme gjennom vinteren, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Derfor er det helt nødvendig å bidra med luftvern, fortsetter han.