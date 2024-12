– Vi er i en spent sikkerhetspolitisk situasjon, hvor Norge har yttergrense mot Russland, som har gått til krig mot Ukraina. Vi er utsatt for potensielle trusler i form av for eksempel styrt migrasjon som kan skje på Storskog, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Norge har en 197,7 kilometer lang grense mot Russland. Det eneste stedet det er lov å krysse den, er ved grensestasjonen i Storskog utenfor Kirkenes.

Som Schengen-land har Norge søkt om og fått et bidrag på 191 millioner kroner fra EUs grense- og visumfond for å ruste opp grensen.

– Vi skal blant annet bruke pengene på flere sensorer, bedre overvåkingssystemer, droner og andre ting som gir mer oversikt, sier Mehl.

– Får noe igjen

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) får penger av EU for å ruste opp grensen mot Russland. Foto: Are Thunes Samsonsen

Senterparti-statsråden er glad for å få penger tilbake fra EU-systemet, som hvert får flere milliarder kroner fra Norge gjennom EØS-midlene.

– Jeg forventer jo at når vi bidrar såpass mye inn i Schengen-samarbeidet, at vi også får noe igjen. Derfor er det bra at vi ikke må dekke dette over eget budsjett, sier Mehl.

I fjor stengte Finland grensen sin til Russland etter at et stort antall asylsøkere begynte å komme over grensen. Russland er blitt beskyldt for å ha organisert folkevandringen for å skape uro.

Noe lignende skjedde ved Storskog i 2015, da over 5000 migranter kom over grensen til Norge fra Russland, de fleste av dem på sykkel.

– Det skapte veldig mye kaos, og vi ønsker ikke at man skal kunne bruke et sånt virkemiddel mot oss. Men situasjonen vi er i, gjør at det er en av de truslene vi må være forberedt på. Derfor er investeringene i grensesikkerheten viktig for regjeringen, sier Mehl, som nylig har vært på besøk i Finland for å se på arbeidet som er gjort ved grensen der.

Kan komme grensegjerder

Finland har de siste årene bygget ut grensegjerder mot Russland, og Mehl utelukker ikke at det kan komme lignende tiltak i Norge. Det er politiet som bestemmer hvordan EU-pengene skal forvaltes.

– Norge har litt annen natur, rett og slett, ved grensen. Så det er ikke nødvendigvis et riktig tiltak overalt. Men det kan være et tiltak noen steder, sier justisministeren.

Lover å stenge grensen ved styrt migrasjon

Hun lover samtidig at Norge vil stenge grensestasjonen på Storskog umiddelbart dersom den blir utsatt for stort press.

– Det er ikke greit at Russland bevisst sender personer mot vår grense for å skape uro i Norge. Det var jo en av de feilene som ble gjort i 2015, da det kom tusenvis av asylsøkere på sykkel uten at man fikk kontroll over det.

Mehl utelukker heller ikke at regjeringen vil bevilge mer penger til å ruste opp grensen ytterligere på et senere tidspunkt.

– Teknologien utvikler seg raskt både for oss og trusselaktørene, og derfor kan vi ikke si oss fornøyd, selv om vi har god kontroll nå, sier hun.

