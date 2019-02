Norge og Sveits på europatoppen i biler med Dab-radio

20. desember i fjor vedtok EU at alle nye biler i «kategori M» fra 2021 skal være utstyrt med radio som kan motta bakkesendt digitalradio. Det betyr ikke at man må kutte ut AM og FM, men de må ha digitalradio som et minimum.

Kategori M-biler vil si motorkjøretøy med fire hjul eller mer som brukes til persontransport.

Det er EU-parlamentet og det europeiske råd som nå har vedtatt det nye direktivet; European Electronic Communications Code som bestemmer dette. I tillegg åpner direktivet for andre typer radioer, som de man har i bygninger, men her åpnes det for mer fleksible regler basert på behovene i de enkelte land. Poenget for EU er å få landene til å kreve at slike radioer også får digitale mottakere.

I praksis DAB/DAB+

Fra 20. desember, da direktivet ble vedtatt, har medlemslandene to år på seg til å gjennomføre det i sitt lovverk. I praksis betyr det at det er bilprodusentene som må tilpasse seg og utstyre modellene de selger i EU med digitalradiomottaker. Forbrukerne trenger ikke å gjøre noe som helst.

Det direktivet ikke sier noe om, er hva slags digital radio det dreier seg om. Men det dreier seg ikke om strømmeradio, det handler om kringkastet radio - og da er alternativene få. Teoretisk kunne det vært DRM eller HD Radio (som man har i USA), men i praksis dreier dette seg om DAB/DAB+. Svært mange europeiske land har allerede DAB/DAB+.nettverk, selv om det ennå bare er Norge som har skrudd av det riksdekkende FM-nettet.

Det nye direktivet peker på at digitalradio gjør det mulig å innføre flere kanaler og unngå støy. Men det understrekes at behovet for mye mer detaljert visning av informasjon til bilistene, som er mulig med digital kringkasting, er en viktig grunn til innføringen av påbudet.

Har begynt

I flere land er allerede nye biler som selges utstyrt med DAB/DAB+ bilradio. I Italia har andelen gått fra 28 prosent i 2. kvartal 2017 til 46 prosent i fjor sommer. Økningen skyldes av digitalradio er godt utbygget i Italia og at landet allerede har introdusert et lovverk lik det EU nå gjøre. Her skal alle bil- og bordradioer ha digitalmottaker fra 1. januar 2020.

I Frankrike har man ventet på at digitalradiodekningen skal overstige 20 prosent. Det har nå skjedd og i desember vedtok den franske reguleringsmyndigheten CSA at alle forbrukerradioer som selges på slutten av dette året må inkludere DAB+ mottak. I Frankrike skal dekningen øke til 50 prosent i løpet av året og til 70 prosent i 2020. Dette er ikke befolkningsdekning med prosent av det franske landarealet.

I Sveits, som står utenfor EU, er 85 prosent av alle nye biler utstyrt med DAB/DAB+ radio. Her skal de stenge FN-nettet ikke senere enn 2024.

Grundig: EUs nylig vedtatte direktiv rundt digital kringkasting er på 558 sider. Foto: Odd R. Valmot

Det at Norge og Sveits har gått foran gjør det enklere for bilprodusentene å etterleve det nye direktivet. Her i landet har nå 98 prosent av alle nye biler som selges DAB+ mottaker.

For de som liker å lese, kan kanskje 558 sider EU-direktiv virke forlokkende. Hvis ikke finner du essensen på side 528 i artikkel 113, Annex XI:

«Any car radio receiver integrated in a new vehicle of category M which is made available on the market for sale or rent in the Union from … [two years after the date of entry into force of this Directive] shall comprise a receiver capable of receiving and reproducing at least radio services provided via digital terrestrial radio broadcasting. Receivers which are in accordance with harmonised standards the references of which have been published in the Official Journal of the European Union or with parts thereof shall be considered to comply with that requirement covered by those standards or parts thereof.»

