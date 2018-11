Da Jon ikke fant et Dab-adapter som hadde alt han ønsket seg, ble han adapterprodusent

Sivilingeniør i datateknikk, Jon Olavsson Neset, ønsket seg et Dab-adapter i sin gamle Leaf som bare hadde FM-radio. Da han ikke fant noe som oppfylte alle ønskene han hadde, tenkte han at han hadde funnet en forretningsmulighet.

– Jeg ville ikke bare ha Dab, jeg ville ha internettradio og FM også. Og jeg ville at min gamle innebygde bilradio skulle bli oppgradert. Jeg ville ikke bytte den ut.

Det er på tide å legge FM-drømmen bak seg: Det er Dab som gjelder, skriver TUs Jan Moberg

Konstruerte eget adapter

Nå er Leafen til Olavsson Neset oppgradert med et spesielt adapter han selv har konstruert. Og han mener det er et marked for adapteret, ikke bare her i landet, men også i andre land som bygger ut sine digitale radionett og planlegger å skru av FM.

Anywave SRT18, som adapteret er døpt, er en liten, hvit boks som plasseres bak dashbordet og kobles til strøm, antenner og til originalradioens antenneinngang.

– De aller fleste Dab-adaptere folk har kjøpt til nå, bruker en FM-frekvens for å sende trådløst til den gamle radioen. Det er enkelt, men det gir også en del ulemper. Først for fremst reduserer det lydkvaliteten. En FM-sender som bygges inn i et adapter kan ikke sende med mer enn 50 nanowatt, og vil være ømfintlig for forstyrrelser. Den sender også på samme frekvensen hele tiden, sier Olavsson Neset.

I stedet for å sende på en FM-frekvens trådløst, kobler man FM-antennen fra den originale bilradioen og kobler den i stedet til Anywave SRT18. Adapteret kobles til radioens antenneinngang med en egen kabel, og har derfor full kontroll med signalene, og kan boltre seg i hele frekvensbåndet. Olavsson Neset har satt av 18 frekvenser som hver sender en FM-kanal over antennekabelen til radioen. At det er 18 frekvenser, skyldes at det som regel er 18 kanalforvalg i bilradioer.

Tre teknologier

Når Anywave SRT18 kobles til fungerer originalradioen som en ren slave, og kan bare ta inn det som kommer fra adapteret. Derfor har adapteret også en FM-tuner som kan brukes til å ta inn de lokalradioene som fremdeles sender analogt, og til FM-kanaler i utlandet. Adapteret bruker da den originale FM-antennen.

Anywave SRT18 skjules inne i dashbordet og kobles til den gamle FM-radioen. Foto: Odd R. Valmot

Fordi radioadapteret også har en innebygget Dab-mottaker må det kobles til en dertil egnet Dab-antenne. Det kan være en vindusantenne, eller en kombiantenne på taket med en splitter bak dashbordet.

Dette er også et strømmeadapter. Anywave SRT18 har en innebygget web-server som henter datastrømmen fra wifi-funksjonen på mobilen. Mobilen kan pares med adapteret og så kan man stille inn de radiokanalene man ønsker på originalradioen som rene strømmeradioer.

– Bruker man flere telefoner legger man inn samme aksesspunkt og passord til adapteret på alle telefonene. Strømmeradioen gjør at man kan stille inn kanaler fra hele verden, men det kommer også til nytte her i landet. Det er ikke alltid de kommersielle kanalene har den samme dekningen som NRK-kanalene. Om man skulle miste f. eks. P4 så kan man høre videre på strømmeradio, sier han

Ingen innblanding

– Litt av poenget med Anywave er at det ikke blander seg inn i bilens underholdningsanlegg. Det skal fungere som før, men antennesignalene det mottar, kommer via kabel fra adapteret.

Fordi den originale FM-radioen bare skal stille inn de 18 stasjonene, brukes en app for å sette opp FM-frekvensene. Selve radioen kan søke automatisk etter FM- og Dab-stasjoner, og så velger man de man vil ha i appen og gir dem en frekvens og en forvalgsknapp på bilradioen. Finner adapteret kanalinformasjon på FM eller Dab, så sendes den på RDS som er standarden på FM. Strømmekanalene programmeres på liknende måte i appen og tilordnes en forvalgsknapp.

Adapteret er både konstruert og produsert i Norge. Dynamic Precision på Kjeller produserer radioadapteret, mens Audiocom står for distribusjon. Adapteret skal snart være i salg her i landet, og det jobbes også med distribusjon i utlandet.